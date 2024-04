Río Lerma, zona de poco interés ambiental

Más de siete árboles han sido incendiados en la ribera del Río Lerma, además de una gran cantidad de basura y escombro que han tenido que ser retirados por parte de Juan Manuel Díaz, activista ambiental de Blancos Salmantinos por más de cinco años.

“La gente no entiende, ve la maleza que tenemos y más la basura que tiran le prenden fuego, yo creo que para que no se vea la basura o para desaparecerla, pero esto perjudica todo, pero lamentablemente hay árboles cerca y se han quemado varios; en la parte baja del puente de Cazadora hay uno incendiado y a otros metros de ahí están cortando otro árbol, pero como son lugares semiabandonados, que son utilizados para tirar basura, la gente que necesita la leña, que hace eso y se la llevan”

Manuel Díaz señaló que otros de los lugares en donde se han presentado estos actos en contra de la flora de la ribera del río Lerma cerca de la escuela Guadalupe Arroyo en donde quemaron dos más y cada día se nota más la falta de árboles.

“Esto es lo que más necesitamos ahorita, por eso es que seguimos plantando árboles, por eso nosotros seguimos de poco a poco y los que están a nuestro alcance; yo los he reportado en el momento, no directamente a Medio Ambiente porque no me atienden, con el titular ya no he tenido comunicación desde el primer año que entraron quien ya no me recibe; marco al 911 pero ni ellos vienen, mejor en ocasiones vengo yo si es que estoy cerca y con mis medios lo apago”, explicó.

A casi seis años de iniciar con la labor de limpieza del Río Lerma en el municipio de Salamanca, ha sido su principal objetivo el mantener limpia la ribera del Rio Lerma y dar una mejor imagen para los habitantes del municipio de Salamanca.

“Luego de que le prenden al pastizal, si no me da tiempo de proteger y hacer limpieza alrededor de los árboles, se llegan a quemar, aquí tengo uno que estoy reavivando por las quemas provocadas, creo que cuando uno reclama nos dicen que son los niños que por medio de pirotecnia que se lleva a cabo estos actos en contra del medio ambiente del municipio”, señaló.

Por último, el activista ambiental llamó a no realizar quemas “y que no nos traigan basura, pueden venir a caminar o pasear a sus mascotas, pero sí les invitamos a que no traigan basura y nos ayuden a proteger lo que ya tenemos sembrado”.