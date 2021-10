Richo Castro, el padre que logró crear el Día Nacional de Talla Baja

Tener un hijo de talla baja ha representado un gran reto para Ricardo “Richo” Castro Torres, ya que dijo se debe vigilar de forma permanente la alimentación, pues aunque las extremidades de las personas son más cortas, la masa corporal es la misma y subir de peso les genera lesiones en las rodillas.

Señaló que cuando él y su esposa supieron que tendrían a su hijo Ricardito, quien forma parte de la población de talla baja, comenzaron a impulsar la inclusión de estas personas, pues deben ser incluidas en la sociedad.

"Tener un hijo de talla baja es un gran reto, primero tuvimos mucho temor porque no conocíamos el tema y por eso decidimos emprender ahí con la asociación un trabajo de Inclusión y respeto para que no fueran discriminados para tratar de entender más y aprender más sobre el tema porque no es un tema al que estemos acostumbrados y muy pocas personas están interesadas en el tema".

Ricardito es amante del fútbol y del tenis, dos disciplinas deportivas que práctica y que le han ayudado a quemar grasa y a mantenerse en buena forma física.

La familia Castro Herrera, desde hace 13 años, ha trabajado en el autoestima de Ricardito, pues le han hecho saber que las personas de talla baja son valiosas e incluso desarrollan más habilidades que otras personas.

Por ello, Ricardo Castro y su esposa decidieron mover cielo, mar y tierra para que más padres de familia no tuvieran el temor que alguna vez tuvieron, sino que en vez de ello encontraran cada día más condiciones para que las personas de talla baja puedan estar incluidas en la sociedad, sin complicaciones, sin restricciones y con igualdad de circunstancias y oportunidades.

Ricardo Castro recordó que fue desde Irapuato donde se logró impulsar que el 25 de octubre se haya declarado el Día de Personas de Talla Baja, ya que así como Ricardo hay decenas de personas que han sido incluidas en la sociedad, pues incluso se han conformado selectivos deportivos en todo el mundo.

"Es importante haber logrado el 25 de octubre como día mundial de las personas de talla baja porque es una manera de levantar la mano y decir a la sociedad que estamos trabajando y que no son invisibles, que son personas que tienen derechos y debemos tomarlos en cuenta".