Revisarán documentación de donación de Fraccionamiento San Miguel

Autoridades municipales revisarán el estatus en el que se encuentra el predio donde se ubica el Fraccionamiento San Miguel, ya que desde hace 18 años no se ha entregado al municipio.

El presidente de colonos, Felipe Sánchez, señaló que fue durante el gobierno de Genaro Carreño, cuando el municipio avaló la adquisición de las áreas verdes que se ubican al interior del Fraccionamiento San Miguel en 2005.

“Existe una escritura de donación de áreas verdes que recibió el señor Genaro Carreño, entonces estamos pidiendo que nos expliquen porque no se han hecho cargo de las áreas de donación, antes de realizar un paso en falso”, explicó.

Respecto a proceder legalmente, debido a las problemáticas de contaminación que se tiene en el fraccionamiento, donde al carecer de una adecuada red de drenaje y agua potable, los desechos terminan en un canal de riego, tema que dijo también se está tratando, al tratarse de una problemática ambiental.

Local Exigen a municipio se haga cargo de residencial San Miguel

“Aquí lo que queremos es que la gente no se crea de estos señores, no compren ahí, hasta que no chequen bien, hay muchos problemas en el fraccionamiento no cuenta con la infraestructura que debe de ser ni eléctrica, ni agua potable y eso nos está ocasionando muchos problemas”, dijo.

Manifestó que la Dirección de Ordenamiento Territorial y Urbano, revisarán los documentos de adquisición de las áreas verdes desde el 2005 y se abordarán los resultados el próximo 31 de marzo.

Antecedentes

Los habitantes del Fraccionamiento San Miguel, se manifestaron el pasado viernes a las afueras de presidencia Municipal, para solicitar apoyo a las autoridades locales debido a irregularidades con el manejo y aumento de cuotas de mantenimiento realizadas por el fraccionador, las cuales oscilan entre los dos mil y 2 mil 500 pesos mensuales, así como la carencia de una adecuada red de drenaje y agua potable, por lo que exigieron a las unidades municipales se encarguen de la administración del residencial, a fin de dotar a las más de 120 viviendas con los servicios necesarios.