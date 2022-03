Exigen a municipio se haga cargo de residencial San Miguel

Habitantes del Fraccionamiento Residencial San Miguel, a través de una manifestación a las afueras de la Presidencia Municipal, solicitaron el apoyo de las autoridades locales al carecer de una adecuada red de drenaje y agua potable, además de registrarse irregularidades con el manejo y aumento de cuotas de mantenimiento, quienes fueron escuchados por el alcalde César Prieto, quien les informó se revisarán cada uno de los temas.

Cerca de 30 habitantes se manifestaron en las puertas de presidencia municipal.

Alrededor de las 10:30 horas, cerca de 30 afectados se manifestaron en las puertas de presidencia municipal para posteriormente ser atendidos por el alcalde, a quien le exigieron que el municipio se encargue de la administración del residencial, ubicado a un costado de la carretera estatal Salamanca-La Ordeña, en inmediaciones de la comunidad Oteros.

Local Se separa Justino Arriaga del cargo como Diputado Federal

Dentro de las exigencias de los colonos, pidieron se atiendan fue la regularización de cuotas de mantenimiento, agua potable drenaje y electricidad, cuyo suministro de agua es por medio de un pozo de agua agrícola de un particular y no de algún organismo operador de agua, por lo que las 120 viviendas no cuentan con red de drenaje sanitario, lo que además de representar un foco de infección ha generado daños al medio ambiente local al descargar sus aguas residuales a un canal de riego de las inmediaciones.

“Tenemos 18 años con esta situación que no hemos podido regularizar, por lo que le exigimos que presidencia se haga cargo del fraccionamiento. Existe un acta de donación de áreas verdes desde el 2005, donde la administración de Genaro Carreño acepta las áreas de donación, pero no sabemos porqué el municipio no quiere hacerse cargo o reconocer nuestro fraccionamiento que, aclaramos, no está constituido en tierras ejidales”, indicó Felipe Sánchez, presidente de colonos.

En este contexto, la queja por parte de los habitantes del residencial son que los cobros que tienen por parte del administrador son muy elevados desde hace 18 años, ya que a los colonos se les cobra vigilancia, mantenimiento, agua potable y luz eléctrica.

“Nos queda bastante claro que el fraccionamiento no cumple, no tenemos cárcamo, no tenemos tanque elevado, Comisión Federal niega los contratos de suministro porque al parecer ni el cableado cumple los requisitos establecidos, entonces eso es lo que está provocando es que el fraccionador utilice todo eso que tiene, porque el señor siente que el fraccionamiento todavía es de él y nos condiciona y está imponiendo cuotas muy altas, con la amenaza de que nos va a cortar el agua, que nos va a cortar la energía”, agregó.

Respecto a las cuotas mensuales, los afectados mencionaron que estas oscilan entre dos mil y dos mil 500 pesos, las cuales abarcan el servicio de agua y luz de cada hogar e incluso la cuota de mantenimiento de predios baldíos es de 900 pesos semanales, de igual manera señalaron que no cuentan con una barda perimetral, cabe destacar que el residencial San Miguel cuenta con un aproximado de 200 habitantes.