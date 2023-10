Reutilizan libros del año pasado para evitar el rezago educativo

Ante la falta de la entrega de útiles de libros de texto gratuitos en el nivel de Secundaria, han recopilado libros de texto de años anteriores, los cuales servirán para poder tener los temas más importantes y evitar el rezago educativo, por lo que Vicente Díaz Quiñones, Coordinador Estatal del Movimiento Democrático de Trabajadores de la Educación del Estado de Guanajuato llevaron a cabo estas estrategias en diversos planteles, tal como lo fue en la secundaria Alfonso Sierra Partida, en el Municipio de Salamanca, Guanajuato.

“Ante la cerrazón del gobierno del estado, a través de la Secretaria de Educación de Guanajuato en entregar los libros de textos gratuitos no nos queda otro remedio que buscar las estrategias, alternativas para evitar el rezago educativo y la deserción escolar en el nivel de secundaria que no se han entregado ningún solo libro de texto gratuito, por ello en varias escuelas secundarias y en la escuela secundaria Alfonso Sierra Partida de Salamanca, desde antier recopilamos los libros de texto gratuito del año pasado, todos maltratados, rayados, contestados pero que de una u otra manera servirán para que tengan los temas más importantes en cada una de las asignaturas y que no se deteriore el aprendizaje de los alumnos”, explicó Vicente Díaz Quiñones, coordinador Estatal del Movimiento Democrático de Trabajadores de la Educación del Estado de Guanajuato.

Vicente Quiñonez, dijo que estas acciones son debido a “los oídos sordos” debido a las instrucciones giradas por parte del Gobierno del Estado de Guanajuato. El coordinador del Movimiento Democrático, detalló que luego de que reclamaran la entrega de útiles escolares ha sido un porcentaje bajo el que se ha entregado.

“Hemos recibido menos del 75% de los útiles escolares en primarias y en secundarias generales y técnicas un cero por ciento, exigimos al Gobierno del Estado y a la Secretaria de Educación de Guanajuato a que se sensibilicen porque va en decremento de todos los programas habidos y por haber como el pacto social en donde llevan a cabo como objetivo fundamental evitar el rezago educativo y con esto se va a incrementar”, dijo.

Por último Díaz Quiñones, comento que, “ayer, hoy y mañana se llevará a cabo la semana de permanencia en donde la Secretaria de Educación estará buscando a todos los alumnos que han tenido deserción escolar para reincorporarlos a sus planteles educativos y aquí viene el problema, de que no los mandan a sus centros educativos, los mandan a otras escuelas y eso tendría que analizarse: entonces esta estrategia errónea de Gobierno del Estado a través de SEG no surtirá efecto porque no hay libros de texto gratuitos para que los alumnos adquieran aprendizaje”.