Retomará Vialidad sanciones por falta de verificación vehicular

Luego de cinco meses en que se suspendió la expedición de infracciones por falta de la verificación vehicular en Salamanca, Daniel Pérez Sequera director general de Movilidad adelantó que de manera paulatina se volverán a considerar estas revisiones en lo filtros de revisión de documento, por lo que invitó a los automovilistas cumplir con esta obligación ya que de lo contrario podrían ser acreedores a sanciones económicas que van desde los 829 a mil 244.88 pesos.

Van desde los 829 a mil 244.88 pesos la multa

“Desde que surgió el problema con los centros de verificación, nosotros dejamos de infraccionar en ese sentido, sin embargo, si estamos haciendo operativos y dentro de poco vamos a retomar nuevamente en los operativos las infracciones físicas vamos a empezar anunciando que vamos a iniciar, porque hemos tenido una situación algo rara o extraña, el hecho de que no estemos realizando las infracciones en físico ha provocado que la gente probablemente esté pensando que ya no lo vamos hacer y que no tienen la obligación de verificar, no es así, es únicamente porque no hay centros de verificación suficientes para que el ciudadano pueda acudir y verificar”, indicó el funcionario.

En este mismo sentido determinó que esto ha provocado que los ciudadanos no cuenten con su documentación en regla, lo que les podría provocar una sanción más gravosa, “hemos realizado unas multas de cortesía, pero cuando iniciemos nuevamente la aplicación de la revisión en los operativos y detectemos personas que no cumplan con su calcomanía vigente, se las vamos hacer efectivas, todavía no hemos determinado una fecha porque estamos esperando que se resuelvan algunas cosas al interior de la dirección”, explicó.

Desde hace cinco meses se suspendió la expedición de infracciones.

Este fenómeno impactó el cumplimiento de este deber por parte de los automovilistas; esta situación derivo del cierre de cinco de los ocho centros de verificación vehicular en Salamanca, misma que se replicó en algunas otras localidades del estado, con lo que al cierre del primer semestre de 2023 se registró una participación del 34.5% del total del padrón vehicular en la localidad.

Salamanca cuenta con tres centros de verificación en funcionamiento.

En este sentido, la dirección general de Movilidad, informó que de manera recurrente se han mantenido los dispositivos que engloban la revisión de documentos, medidas preventivas como el uso de casco y cinturón de seguridad, así como inhibir el uso de dispositivos móviles mientras se conduce, además de detectar conductores que hayan ingerido bebidas embriagantes.