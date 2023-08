Retiran apoyo de FSPE a brigada de búsqueda independiente

"No me quiten el derecho de buscar, no quiero ser asesinada", fue la frase con la que cada mujer y hombre de la célula independiente de búsqueda iniciaron una video denuncia en la que señalaron qué el apoyo de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), les será retirado.

Buscadoras hicieron pública esta situación que nuevamente las deja en una grave situación de vulnerabilidad, qué si bien ya tiene por el simple hecho de salir y buscar a los suyos, ahora tendrán que hacer sin el apoyo que tenían antes.

Y es que de acuerdo con lo dicho por las madres buscadoras, las autoridades estatales les han señalado qué no contarán con el resguardo de los elementos estatales, a menos que se apeguen a la línea de trabajo de la Comisión Estatal de Búsqueda.

"Es nuestro derecho, nuestro deber, ayer recibí un correo de Álvar Cabeza de Vaca donde dice que no nos va a brindar más seguridad, la están condicionando si es que nosotras trabajamos con la comisión.

Pero la comisión tiene horario de oficina de 9 a 2, no hacen la búsqueda con el mismo cariño, respeto ni ganas de localizarlos, se han dado cuenta que los resultados de ellos no son de libre acceso a diferencia de nosotros, qué ayudamos a quienes no pueden salir a buscar", dijo la coordinadora de la célula de búsqueda independiente.

Cada una de las integrantes de la célula independiente declaró qué no quieren trabajar con la comisión, cabe recordar que la célula de búsqueda qué inició hace dos años a buscar en colectividad ha rescatado a casi 150 cuerpos, casi 150 personas que regresaron a su hogar.

"Busco a mi hermano y desde hace un año se creó la brigada independiente de búsqueda ha dado buenos resultados, transparentes para con la gente, tenemos un problema, hoy estamos en campo sin seguridad".

Las madres buscadoras salen cada día a recorrer predios, cerros, viviendas abandonadas o cualquier lugar donde tengan reporte de que puede haber restos humanos enterrados, las fosas clandestinas más grandes encontradas al menos en el territorio Irapuatense han sido localizadas por este grupo de mujeres que de forma incansable y sin ningún tipo de retribución económica se plantearon esta misión de encontrar a cada desparecido del estado, prueba de ello es que algunas de ellas ya han localizado a sus familiares, y actualmente ayudan a sus compañeras a localizar a los suyos, la desaparición de personas es una situación que no ha cesado desde hace años y que estas mujeres se han dedicado a combatir, desde la localización de las víctimas, la visibilización de esta problemática y hasta la búsqueda de que cada víctima directa e indirecta esté cobijada por la ley.

"No queremos ser asesinadas, queremos seguir regresando a todas las personas desaparecidas, no fallar a las personas que están confiando en nosotros, no quiero que le quiten el derecho a mi hermano de ser localizado".

Las buscadoras han dejado en claro que la línea de trabajo que utiliza la Comisión Estatal de Búsqueda no se apega ni a su forma de trabajo ni a sus posibilidades y exigieron qué la seguridad no les sea retirada durante las búsquedas independientes, señalando qué inclusive realizarían un plantón para exigir sus derechos.