Liberan a implicados por el asesinato del buscador Javier Barajas

SALVATIERRA, Gto.- En audiencia un juez determinó que las pruebas presentadas por la Fiscalía y las entrevistas a los testigos tenían irregularidades, por lo que se dictaminó a favor de los dos implicados en el asesinato de Javier Barajas, hermano de la maestra Lupita y activista, en Salvatierra.

En una audiencia virtual en diferentes salas del Poder Judicial de Guanajuato, se realizó una audiencia donde un juez decidió liberar a José Rafael “N”, y César “N”, quienes se encontraban detenidos desde hace más de dos años acusados del asesinato de Javier Barajas Piña.

Según la información que se tiene hasta el momento el juez en turno dijo, que había irregularidades en pruebas y entrevistas a los testigos por parte de la Fiscalía por lo que el fallo fue a favor de los acusados.

HABÍAN RECLAMADO JUSTICIA

En comunicado de prensa grupos de buscadores de personas desaparecidas, horas antes de la audiencia emitieron un comunicado de prensa, firmado por los grupos “Plataforma por la paz y la Justicia Guanajuato”, “Serapaz”, “Centro Prodh”, “Front Line Defenders”, a dos años de proceso penal el Poder Judicial del Estado de Guanajuato con sede en el municipio de Salvatierra, exigiendo justicia.





Francisco Javier Barajas Piña, era un buscador reconocido en el estado de Guanajuato por su labor en apoyo a todas las familias en búsqueda de sus seres queridos. | Foto: Archivo | El Sol del Bajío





“A dos años del asesinato del buscador de personas desaparecidas, Javier Barajas Piña, y después de dos meses del desahogo de las audiencias de juicio oral, el Poder Judicial del Estado de Guanajuato con sede en Salvatierra tiene la oportunidad de dictar una sentencia que allegue justicia a la familia Barajas Piña y siente un precedente ante la impunidad que reina en los ataques y homicidios de personas defensoras en México”, señalaban en el comunicado.





Liberan a los dos implicados en el asesinato de Javier Barajas, hermano de la maestra Lupita y activista, en Salvatierra. | Foto: Archivo | El Sol del Bajío





JAVIER BARAJAS PIÑA BUSCO A SU HERMANA

Francisco Javier Barajas Piña, era un buscador reconocido en el estado de Guanajuato por su labor en apoyo a todas las familias en búsqueda de sus seres queridos, esto después de que su hermana Guadalupe fuera desaparecida el 29 de febrero de 2020, en Salvatierra, Guanajuato. Un año después, en febrero de 2021, el cuerpo de Guadalupe Barajas Piña fue identificado tras ser localizado por su hermano y otras personas buscadoras en una fosa clandestina junto a 80 cuerpos más.

Javier y sus padres Javier Barajas y María del Tránsito Piña, continuaron con las labores de búsqueda de otras personas desaparecidas, hasta que el 29 de mayo de 2021 cuando Javier fue asesinado por personas vinculadas a la desaparición de su hermana, lo que causó consternación nacional e internacional.

LOS PADRES DE JAVIER Y LUPITA PEDÍAN JUSTICIA

En el comunicado de prensa de los grupos de búsqueda de personas habían colocado algunas de las palabras de los padres de Javier y Lupita, quienes pedían justicia para sus hijos.

“Señor Juez, le pido que dicte sentencia condenatoria, así nos dará un cachito de esa justicia que tanto anhelamos por la muerte de mi hijo Francisco Javier Barajas. Esto no es a capricho, mucho menos por venganza sino por justicia”, expresó María de Tránsito, durante su intervención en la audiencia de alegatos. “Sé perfectamente que esto no me va regresar con vida a mi hijo, pero sí habrá verdad, su Señoría, nosotros nunca hemos buscado venganza, únicamente buscamos y pedimos justicia”, añadió Javier Barajas.

Al cierre de esta edición los colectivos de búsqueda de personas no se habían pronunciado al respecto.