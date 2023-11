Requiere municipio y federación redoblar apoyos a deportistas salmantinos

La falta de apoyos en indumentaria y viáticos, son factores que han marginado a deportistas locales de participar en certámenes en los que se podría haber posicionado en alto el nombre de Salamanca, por lo que a través de la comisión de Educación, Cultura y Deporte, se gestionará se puedan atender las necesidades de este sector, para que el talento salmantino pueda reflejarse en una gran gama de disciplinas, así lo requirió el titular del organismo Iván Casillas Albejar.

"No es lo que debería de ser, pero en este caso son tipo de gestiones, que se realizan diversos eventos en el caso de atletismo, básquetbol, boxeo y otras disciplinas en el que debemos ser ese vínculo entre la ciudadanía y directores que están en Presidencia, quisiéramos que fuera mucho más pero bueno", informó el funcionario.

En cuanto a la reconstrucción del tejido social, el representante de la fracción de Acción Nacional en el Ayuntamiento, dijo que el deporte es una de las actividades que contribuyen a ello, "por lo que hay que apoyar a los jóvenes, hay mucho talento en Salamanca, pero la cosa es que falta mucho más apoyo".

En este sentido explicó que el apoyo a los deportistas no solo radica en lo económico, sino en gestiones oportunas, el empuje y por supuesto hablar de gastos, uniformes; en las que a través de la Comisión del Deporte y Gobierno del Estado se ha apoyado a los talentos salmantinos.

"Hay muchos jóvenes que son brillantes en sus categorías pero se han quedado a medias o no han podido llegar a ciertos lugares porque no hay apoyo, yo creo que falta más, he escuchado esa palabra que no hay dinero que alcance, pero yo creo que queriendo hacer las cosas es diferente, puedes tener el dinero, pero si no tienes la voluntad y las ganas de hacerlo y no va haber nada, y puedes tener poco y estirar y hacer lo más que se pueda".

Así mismo se solicitó reestructurar la red eléctrica y de alumbrado al interior de la unidad deportiva sur “Luis H. Ducoing”, ya que al no contar con una distribución adecuada algunas zonas y áreas del recinto se quedan sin alumbrado lo que representa una complicación para algunos deportistas que acuden a sus instalaciones principalmente después de las 18 horas.