Solicita Club de Hockey apoyo con transporte a gobierno local

El Club de Hockey sobre pasto Infantil "Halcones Millonarios", solicitó apoyo al gobierno municipal con transporte para el traslado de los menores que participarán en la “Copa Indios”, que se disputará en Zapopan, Jalisco. El apoyo se pide con la intención de favorecer a la economía de los padres de familia, que en pro de impulsar el talento de los niños y niñas salmantinas, llegan a inscribir a todos sus hijos.

En ese sentido, Karen Itzel Orozco Jiménez, fundadora del club, y ex seleccionada de hockey sobre pasto, explicó que “estamos solicitando transporte para llevar a los chicos a la Copa Indios, que se lleva a cabo en Zapopan, Jalisco, en el estadio Panamericano de Hockey, es un torneo muy grande que se hace por clubes y aquí en Salamanca contamos con varios, pero, en este caso queremos el apoyo para los chicos, porque son más días de competencia y representa un gasto extra para los papás”.

Buscan ayudar a padres de familia con su economía.

Mencionó que el club de hockey, es un equipo muy familiar que está en formado por primos, hermanos, vecinos, lo que representa un gasto extra para el padre de familia, debido a que le dan mucha importancia al deporte, pues consideran es la mejor manera en la que los pequeños se pueden divertir y explotar sus talentos.

Además, aseguró que el apoyo con transporte es necesario, debido a que llevará al torneo a las categorías más chicas conformadas por la Sub 6, Sub 9, Sub 12 y Sub 18 e incluso, mencionó que si es necesario , el club puede poner la mitad y el gobierno local la otra parte.

“Solamente pedimos el transporte, nosotros ya conseguimos todo lo demás, hicimos rifas y vendimos cosas para sacar todo”.

Tras conocer el caso, el alcalde César Prieto Gallardo se comprometió a brindarles el apoyo solicitado y a revisar las características de los mismos. “Cuenten con ese apoyo, voy a ir viendo eso, el tipo de vehículo, la ruta, para nosotros es importante ayudar a los deportistas y en caso de estos menores, el compromiso es mayor para que hagan una buena representación es necesario contar con el apoyo”.

El Club de Hockey sobre pasto "Halcones Millonarios", conformado por la categoría infantil y de adultos tiene la intención de fomentar el deporte en los menores y el resto de la población, como un mecanismo de vida, que no solamente busca poner en lo alto a Salamanca, sino también el crecimiento personal y profesional de quienes integran el club.