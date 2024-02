Reitera alcalde capitalino que no tiene por qué pedir licencia

Guanajuato, Gto.- El presidente municipal de Guanajuato, Alejandro Navarro Saldaña, reiteró que no está obligado a separarse del cargo durante el proceso de campañas electorales que se celebrarán este año.

Local Federación quita 7mdd a la capital

Esto en referencia al reiterado llamado de actores políticos como el dirigente estatal del PAN, Eduardo López Mares, así como el gobernador del estado, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, quienes refrendan el mensaje de separarse de cargos políticos si van a participar o por congruencia al tener parientes que contenderán.

Al respecto, Alejandro Navarro, recordó que la ley no lo obliga a separarse del cargo, pues él no será el que contenderá, sino su esposa Samantha Smith Gutiérrez, quien buscará la alcaldía de la capital.

Miguel Ángel Martínez / El Sol de Irapuato

Agregó que, al conocer los mensajes que se han dado entorno a ese tema, se puso a buscar casos similares de otras partes de la República para conocer su actuar y decisión y poder determinar.

“Es ver cómo se han comportado en los procesos electorales y cómo se comportan al no pedir la licencia si su esposo es el que se va a campaña, tomaremos la mejor decisión, cuando sea el día, que puede ser antes de que inicien las campañas”.

Reiteró que, en caso de pedir licencia al cargo, lo hará un día antes de las campañas que comenzarán el 31 de marzo.

Además, Alejandro Navarro recordó que la mejor manera de no involucrarse en el trabajo que hará su esposa es estar en el ojo público trabajando.

Local ¿Cómo eran las momias de Guanajuato cuando estaban vivas? ¡Proponen recrearlas en 3D!

Finalmente, aclaró que una veda electoral no impide trabajar, solo hay restricciones sobre el tipo de información que no puede promocionarse o difundirse, que en este caso es sobre los programas sociales, pero sí se puede hablar de temas como salud y seguridad, además de que no se deja de trabajar.