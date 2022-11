Rehabilita Volkswagen más de 600 hectáreas verdes en Guanajuato

León, Gto.- Durante el Foro de Inversión de Impactos organizado por la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial de Guanajuato (SMAOT), se informó que la empresa automotriz Volkswagen ha rehabilitado más de 600 hectáreas y ha plantado más de 100 mil árboles en la entidad.

Tras la inauguración celebrada la mañana de este miércoles en las instalaciones de la Universidad de la Salle Bajío, la titular de la dependencia, María Isabel Ortiz Mantilla, presentó una ponencia donde expuso que el futuro debe ser sustentable e inclusivo en las diferentes áreas que lo integran.

“El futuro debe de ser sustentable equilibrando lo económico, lo social y lo ambiental sino no habrá futuro”, aseguró la funcionaria estatal frente a los asistentes, entre ellos, grupos de comunitarios de diferentes localidades de Guanajuato que se están sumando a los programas de turismo con medio ambiente para dedicarse a proyectos comerciales.

Por su parte, Milan Stanek, gerente de Planta de Motores Guanajuato VW, dijo que en la Cuenca de la Esperanza Guanajuato se han trabajado en más de 500 hectáreas, mientras que en la Sierra de Lobos son 114, además de los 110 mil árboles plantados durante los últimos años y los 165 mil que se planean plantar hasta el 2025.

“Aterrizando lo que es la planta de Puebla y de Silao somos 12 mil 500 colaboradores tan sólo en la República Mexicana, con esto llenaríamos para que se den una idea la mitad del estadio León. Tenemos un sistema de gestión ambiental y este sistema está certificado y es lo que estamos haciendo en Guanajuato”, aseguró.

Al evento acudieron funcionarios municipales, sector privado y público en general y durará hasta el 25 de noviembre donde los asistentes podrán conocer las acciones que emprende la Secretaría a través del Foro de Municipios, así como ser expositores e inversores en el Foro de Inversión de Impacto a fin de generar una red de reuniones y diálogos entre el Gobierno del Estado, empresas sociales y ambientales, emprendedores locales interesados en negocios con perspectiva de desarrollo social, conservación y uso sustentable de la naturaleza.

Tiene como objetivo una oportunidad para el establecimiento de una red de apoyo y financiamiento que logren generar un ecosistema a nivel nacional en la materia, logrando el intercambio de buenas prácticas, talleres y mesas redondas para explorar puntos de colaboración y promoción de acciones conjuntas.

Las actividades iniciaron este miércoles con las conferencias magistrales: ‘La inversión de impacto como una solución de recuperación verde para Guanajuato’ a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial y ‘Protección de los Ecosistemas rumbo a la descarbonización: Estrategia Way to Zero Volkswagen de México’ por Milan Stanek Gerente de Planta de Motores Guanajuato; y ‘Financiamiento de la biodiversidad: diversificando las fuentes convencionales’ de parte de Alonso Martínez de BIOFIN.

El jueves 24 se llevarán a cabo los talleres de Inversión de Impacto con los temas: ‘Proceso para el desarrollo de Proyectos Ambientales en un ANP desde la iniciativa privada’ a cargo de Hugo Sánchez Pérez de WV México; ‘El camino del emprendimiento, la apicultura integral como modo de vida’, ‘Modelo de Negocio y descubrimiento de clientes’, ‘Diseño y etiquetado de productos agroindustriales’, ‘Enjabonarte: Nuestra experiencia sobre el protocolo de Nagoya y la repartición de beneficios comunitarios’; de parte de Mujeres y Ambiente A.C; ‘Producción de agave pulquero’, por parte de Biosfera FARMS Raíces Ancestrales; ‘Tecnología para escalar la sostenibilidad financiera de áreas naturales a través del turismo’ impartido por La Mano del Mono A.C y ‘Estrategia de Bioeconomía’ BIOFIN.

El viernes 25 en el Foro de Municipios, los representantes de las diversas direcciones y ayuntamientos, así como el público en general conocerán la política ambiental que promueve el Gobierno del Estado a través de los programas y estrategias que lidera la SMAOT con las ponencias magistrales de las Direcciones de Calidad del Aire, Gestión Ambiental, Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano, Cambio Climático y Recursos Naturales.