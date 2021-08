Regreso a las aulas debe asumirse con responsabilidad: Obispo

El Obispo de la Diócesis de Irapuato, Enrique Díaz Díaz, exhortó a los padres de familia a asumir con responsabilidad la educación de sus hijos, ya que dijo el regreso a las aulas es importante, sin embargo, manifestó que todo debe ser con seguridad y sin poner en riesgo la salud de los estudiantes.

Refirió que cada familia decidirá si envían o no a sus niños y jóvenes a las escuelas, no obstante, dijo que la sociedad en conjunto debe buscar formas de retomar actividades importantes como las académicas, ya que es importante para que los alumnos tengan una educación de calidad y no se acostumbren a no asistir a las aulas.

“Yo no puedo decir que vayan o que no vayan a la escuela, pero si les puedo decir que si importa la educación, invitamos a que asumamos con responsabilidad la educación, como padres de familia, como maestros y como autoridades y nosotros como iglesia”.

Destacó que la preparación académica de los alumnos es responsabilidad de padres de familia, maestros y autoridades de gobierno y dijo que deben emplearse las medidas de sanidad adecuadas para evitar que se propaguen contagios de coronavirus en la comunidad educativa que pudiera representar dar marcha atrás y que los estudiantes tomen sus clases a distancia.





Cada familia decidirá si envían o no a sus hijos.





Manifestó que algunos padres de familia tienen dificultades económicas para enviar a sus hijos a las escuelas y eso los obliga a que continúen con sus actividades escolares a distancia , sin embargo, dijo que las autoridades deben gestionar para que paulatinamente los niños se vayan acercando de nuevo a sus salones de clase.

Agregó que las carencias que tienen los planteles educativos que han sido víctimas de la delincuencia durante el receso escolar de casi año y medio se irán subsanando con el paso del tiempo y dijo que la sociedad no debe descuidar el tema de la educación de niños y jóvenes.

“Entiendo las dificultades de algunos padres de familia para enviar a clases a sus hijos y entiendo la dificultad en algunas escuelas para tener todos los requisitos que se necesitan para tener cierta seguridad en lo que vamos haciendo”.