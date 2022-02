Registra desfase servicio de recolección de basura

A pesar de la reconfiguración de rutas y la adquisición de 10 nuevas unidades para la recolección de residuos domésticos, aún falta infraestructura para alcanzar a cumplir las metas de traslado y confinamiento de un promedio semanal de mil toneladas de basura generadas de las 220 colonias y 165 comunidades salmantinas.

Al respecto, Alejandro Meneses Molina director general de Servicios Públicos, informó que si bien se continúan registrando algunos desfases en cuanto a los horarios de recolección, las llamadas y quejas al respecto han disminuido en un 87.2%, tras adquirir las nuevas unidades recolectoras.

“En el mes de enero teníamos 70 u 80 llamadas de quejas del servicio de recolección de basura, porque teníamos solamente dos camiones de los viejitos funcionando y los 10 nuevos, ahora tenemos de cinco a 10 llamadas diarias, así como tenemos un promedio de 190 a 200 toneladas, el lunes es cuando más se acumula la basura hasta 220 y traemos u promedio semanal de mil toneladas de basura”, refirió el funcionario.

Respecto al parque vehicular, Meneses Molina detalló se cuenta con los 10 camiones que se adquirieron recientemente, más 18 que ya estaban, dos de ellos donados por Pemex hace poco, sin embargo, 16 de ellos presentan fallas constantes que impiden cubrir al 100% las rutas establecidas.

“Mínimo necesitamos 20, ahorita ya tenemos 18 funcionando, los 10 nuevos y ocho viejitos, estamos incumpliendo en las rutas por esos dos camiones, que estamos haciendo las estamos traslapando a la tarde, los choferes de los camiones que están descompuestos les cambiamos el turno, les pedimos que vengan por la tarde, primer camión que vaya llegando ya vacio de basura cambia de chofer y se va a recolectar lo que no se cumplió por la mañana (…) tenemos descompuestos nueve, las meten al taller y salen a trabajar dos o tres días y vuelven al taller”, detalló.

Finalmente, el director de Servicios Públicos pidió a la ciudadanía paciencia en cuanto al desfase de horarios que existe, así como no dejar sus bolsas de basura en la vía pública para evitar que los animales en situación de calle rasguen las bolsas y la dispersen.

“No saquen la basura antes, no la pongan en los camellones, a parte de la imagen que da, porque en un sector donde hay camellones la sacaron hoy en la mañana y no pudimos pasar, hoy en la tarde ya esta regada, ya está dispersa tanto por animales, también por gente que anda buscando en la basura y no tiene el cuidado de dejarla en su bolsa”, concluyó.