Registra cuartel de la Guardia Nacional retraso en obra

Salamanca, Gto. A pesar de que la fecha para concluir el cuartel de la Guardia Nacional ya fue rebasada, el inmueble ya cuenta con un avance del casi 80%; en ese sentido, el presidente municipal, César Prieto Gallardo, dijo que, el personal encargado de la obra, está trabajando a marchas forzadas para finalizar con el proyecto.

El proyecto forma parte de una estrategia federal del gobierno para fortalecer la seguridad pública

El mandatario municipal, aseguró que, la fecha estipulada para terminar con la obra era un año y aunque se establecía que estuviera listo entre enero o marzo del 2023, el retraso se pudo deber a cuestiones ajenas como sucede con las obras civiles.

A pesar de ello, admitió que esta unidad, cuenta con un avance significativo y se comprometió a platicar con el personal de la Guardia Nacional, para organizar un recorrido en conjunto con medios de comunicación y conocer las condiciones en las que se encuentra.

Contó con un presupuesto de más de 200 millones de pesos

“El cuartel de la Guardia Nacional (GN) ubicado en la comunidad de la Manga, ya va bastante avanzado, yo no he tenido oportunidad de ir, creo que sí sería necesario acudir también con comunicación e incluso con el general Jaramillo y el personal de Guardia Nacional, para hacer un recorrido con los medios y que verifiquen el avance siempre y cuando no haya un tema de seguridad que nos lo impida, de nuestra parte nos interesa que la gente esté informada sobre esta obra”, explicó.

La primera piedra del cuartel de la guardia nacional se colocó el 7 de julio del 2022 y aunque el proyecto estaba contemplado a un año, ya lleva un desfase de tres semanas y un avance a aproximado del 80%, por lo que, se espera pueda estar listo antes de finalizar el año.

El proyecto contó con una inversión de 240 millones de pesos y consiste en una edificación de dos compañías, unidad de batallón y helipuerto, además de zona de dormitorios, comedor, plaza de honores, espacio para condicionamiento físico, sanitarios, áreas verdes por mencionar algunas.