Refrenda municipio compromiso al realizar obras de calidad

Autoridades Municipales afirman se está trabajando cumpliendo con la normativa, se están haciendo las cosas de manera correcta, y no se han detectado casos de noches y no se realizan malas prácticas en el municipio.

Luego de que el presidente del colegio estatal de ingenieros civiles informara que en procesos de licitación y contrataciones públicas se presentaran casos de corrupción, el alcalde César Prieto Gallardo, en compañía con el director de obra pública municipal Roberto Muñoz Robles, informaran que no se tolerará este tipo de corruptelas y dentro de su administración las cosas se harán de manera correcta.

Roberto Muñoz Robles, detalló que ellos se encuentran cumpliendo con la normativa y que se encuentran con la revisión de contraloría y los “moches” no se estarán permitiendo en el municipio de Salamanca.

“Con toda la tranquilidad y con toda la confianza del alcalde, estamos haciendo las cosas de manera correcta y sin hacer este tipo de prácticas que nos tiene atrasados; aquí se tienen que ir acostumbrado porque están malacostumbrados porque piensan que somos iguales, nosotros tenemos que hacer las cosas bien y ahí es cuando se da cuenta cuando hay un alcalde y un director de obra que coincidan y quieran hacer todas las cosas bien”, explicó.

En este mismo tema, el funcionario detalló que esa práctica esta erradicada en el municipio y no se tolerará este tipo de actividades. De igual manera el alcalde César Prieto Gallardo detalló que anteriormente si se presentaban este tipo de prácticas en donde las autoridades se coludían con empresarios y constructores donde estas obras no cumplían con la calidad para los ciudadanos.

“Esto provoca un problema social grave, tenemos varias obras que están en auditoria y judicializadas, porque hubo un tema que no se cumplió con la calidad y no se entregó a tiempo y eso entonces repercute en la calidad de vida de los habitantes, entonces nosotros tenemos el compromiso con el gremio de la construcción no habrá moches en Salamanca”, añadió.

Prieto Gallardo, comentó que Salamanca merece funcionarios que estén a la altura y en tres años se hará lo más que se pueda y será lo mejor para el municipio de Salamanca..