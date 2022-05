Piden a constructores se hagan responsables por obras mal hechas

Guillermo García Flores, Secretario del Ayuntamiento de Salamanca, hizo un llamado a los constructores salmantinos para que se hagan responsables de las malas obras de drenaje sanitario que se realizaron en cinco comunidades de la zona oriente y que significaron un daño al erario público por 10 millones de pesos.

“Los constructores saben quiénes son y saben lo que hicieron yo la verdad los invito a que si tienen tantita decencia vayan y vean las obras cómo las hicieron y como las dejaron porque esto es algo muy grave se tienen detectados conceptos que no sé ejecutaron y literalmente eso es desvío de recursos es un fraude al erario y a la ciudadanía (…) los invitó a que vayan y que realmente también hagan las acciones correspondientes preventivas y correctivas, que se hagan responsables de sus actos ”,explicó.

Señaló que la administración pasada interpuso tres denuncias en el Ministerio Público por daños al erario, a las cuales se le ha dando el seguimiento correspondiente y se encuentran muy avanzadas, por lo que esperan contar con una respuesta en las próximas semanas

Local Piden atención a la línea de drenaje de Cerro Gordo

Dijo que una vez que revisaron los expedientes, detectaron que se entregó un catálogo para la obra pública en donde señalan ciertas acciones que van realizando, sin embargo, algunas de esas obras jamás se ejecutaron y otras tantas se llevaron a cabo pero sin la calidad con la que originalmente se plantearon.

“En la parte de obra pública ellos entregan un catálogo para la obra pública, ellos dicen que van a ir haciendo ciertas acciones hay algunos que no están ejecutados no puedo explicar cuáles son por el mismo proceso estaría afectando el principio de presunción de inocencia, pero es un hecho de que hay partes que se dijeron que se iban a hacer, se cobraron y no se hicieron”, indicó.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Las obras hidráulicas mal ejecutadas se efectuaron durante la Administración encabezada por Antonio Arredondo por cerca de 20 millones de pesos, afectado a más de 15 mil personas en las comunidades de Santa Rita, San José de la Montaña, Cerro Gordo, San Rafael de Cerro Gordo, en ese sentido, García Flores indicó que aunque la actual administración podría realizar las acciones correctivas que se requieren, no se han emprendido debido a que eso le estaría quitando la responsabilidad a los constructores.