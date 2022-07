En Salamanca no hay “moches”: César Prieto

Luego de que el presidente del Colegio Estatal de Ingenieros Civiles diera a conocer que continúan presentándose actos de corrupción en los procesos de licitación y contratación de obra pública en el estado; el alcalde César Prieto afirmó que en Salamanca no se dan moches y que durante su trienio las obras que se realicen serán de calidad., mismas que respaldarán sus palabras basadas en los principios de Morena no robar, no mentir y no traicionar al pueblo.

“No hay moche en Salamanca y si en algún caso alguien tiene información de que algún servidor público está pidiendo algo yo creo que tienen la confianza de venir a decírmelo, porque yo no voy a tolerar que nadie, ningún servidor público esté pidiendo un moche, lo que si estamos haciendo en esta sinergia que tenemos con los constructores que se ven favorecidos, porque estamos favoreciendo principalmente a salmantinos en la construcción de las obras”, aseguró el edil.

En este sentido explicó que existen algunas situaciones en torno a algunas acciones, “como nos sucedió aquí en una calle donde hay un banco en el centro de la ciudad que tenía años esa banqueta en completo deterioro les pedimos de favor que si nos pudieran apoyar arreglando eso, es un convenio que tenemos nosotros, pero moches no hay”.

De esta manera el mandatario salmantino la mentó la situación de moches en la obra pública, debido a que la persona que genera la obra se siente en las condiciones de decir que tiene al director o funcionario público en el bolsillo, “si la obra sale mal ni modo que le diga hazla bien si pediste moche, desafortunadamente en gobierno pasados nos han dejado algunas obras comprometidas que no son en beneficio de la gente, que están judicializadas y que estamos nosotros como autoridad dándole seguimiento para que las personas que hicieron la obra mal reparen el daño y evitar que se siga dando ese tipo de problemática”.

Aunado a ello, César Prieto señaló que obras en mal estado que se realizaron en pasadas administraciones demuestran la corrupción que prevaleció en los procesos de licitación y contratación de las mismas, entre las que destacan la calle Juárez en la zona centro, avenida Tampico en la colonia Bellavista, 5 de mayo frente al mercado, Cazadora en su intersección con avenida del Trabajo, avenida Salamanca, así como la planta tratadora y rehabilitaciones de redes sanitarias en comunidades del oriente de la ciudad.

“Una obra cuando se hace mal, cuando no se ve el beneficio de la gente, sino el beneficio económico que le pueda dar al funcionario o al constructor, eso queda claro no hay un interés por la ciudadanía y lo que tenemos aquí en salamanca, estamos trabajando para que las cosas se hagan bien derechas sin moches; las obras que se entreguen deben ser de calidad y si en algún momento hay un dolo o vicio oculto de la misma manera vamos actuar en contra del funcionario y constructor que no haya entregado la obra de manera correcta”, concluyó.