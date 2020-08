TRASLADO

Un dolor de cabeza menos para los guanajuatenses, para la Fiscalía General del Estado y por ende para el gobierno del estado representa el traslado de José Antonio “N” (no se pueden mencionar los apellidos porque se “violan sus derechos”) conocido como “El Marro”, al centro penitenciario federal conocido como El Altiplano, antes penal de Almoloya. Allá también será juzgado pero de delitos federales que están tipificados como graves.

CONFIANZA

Sin llegar a cantar victoria ni mucho menos, pero en Guanajuato se siente una calma chicha que ojalá y no presagie nada malo. Hasta ahora, no ha habido reacciones violentas por la detención del presunto cabecilla del Cártel Santa Rosa de Lima, ni bloqueos carreteros, ni mucho menos vehículos incendiados; sin embargo, no hay que confiarse.

TRANQUILIDAD

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Arturo Durazo Montaño, asegura que desde que “El Marro” se encuentra en manos de la justicia, en el estado de Guanajuato disminuyeron un 50 por ciento los homicidios dolosos. Esto puede atribuirse a que están cesando los ajusticiamientos entre bandas rivales, pero ello no significa que otros cárteles igualmente peligrosos y sanguinarios se hayan replegado, antes bien, buscarán la manera de apoderarse del territorio que deja “N”.

¿PACTO?

Analistas nacionales, por su parte, no descartan que la detención de José Antonio se haya debido a una negociación con las autoridades consistente en entregarse a cambio de la libertad de sus familiares más cercanos; el papá estaba preso por el delito de robo; la mamá detenida tras un cateo en el que supuestamente encontraron armas, drogas y dinero. Ellos salieron en libertad lo que provocó que todo mundo se rasgara las vestiduras. No suena descabellado, sin embargo, un posible pacto de esa naturaleza.

CHATARRA

No es la primera vez que se intenta evitar o prohibir que los menores de edad, principalmente los escolapios, consuman alimentos chatarra y bebidas embotelladas azucaradas. En el estado de Guanajuato hay una ley que lo contempla y que no permite la instalación de puestos ambulantes afuera de las escuelas, pero ha sido como llamadas a misa porque muy poco tiempo les duró el gusto. A las tienditas escolares lo mismo. Es muy difícil tratar de cambiar una costumbre, una cultura de décadas entre la población. Desde el ciclo escolar 2014-2015, la SEP ya había prohibido a nivel nacional la venta de comida chatarra.