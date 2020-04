REBELIÓN

Finalmente, Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), abrió los ojos. Era uno de los empresarios más influyentes y con mucha cercanía ante el encargado de la presidencia de México, hasta que se ha dado cuenta de que López Obrador no tiene proyecto de nación, carece de planes estratégicos,

PUENTE

Para el 17 de abril próximo, se tiene proyectado iniciar las obras del distribuidor vial en el boulevard a Villas de Irapuato con una inversión de 424 millones de pesos. Los trabajos se harán en dos etapas que tendrán una duración de casi dos años si no es que más. Si se toma en cuenta la crisis económica, la emergencia sanitaria y otros factores que están dando al traste a la economía, hay opiniones para que se posponga la obra.

IMPOSIBLE

Sin embargo, es prácticamente imposible que el puente deprimido de Cibeles pueda ser detenido porque la inversión es de recursos aprobados el año pasado, ya están etiquetados y, además, ya se le dio el anticipo a la constructora consentida del gobierno que hará los trabajos. Si se frena ese proyecto, se puede agravar más la de por sí complicada situación económica en que nos tiene inmersos la cuarta “transformación”, toda vez que se dejarían de generar empleos, y la idea es reactivar parte del mercado interno, entre otros beneficios. Y hay otras obras importantes en Celaya y San Miguel de Allende que también son financiadas con dinero de los impuestos a la nómina y cedulares.

INSUFICIENTE

Ciertamente Guanajuato va a requerir de muchos recursos económicos para enfrentar lo que se viene, por ejemplo la pandemia. No son suficientes los 800 millones de pesos que ha destinado gobierno del estado en un plan de ayuda a Mipymes y trabajadores. Tampoco va a ser suficiente el dinero que se recolecte de las donaciones de salarios de los funcionarios públicos que, si bien los emolumentos que perciben no los gana ni Obama, no alcanzan para lo que se viene. Necesitamos más pero ya saben que el ocupante de la silla presidencial ha abandonado a los estados.

EVALUACIÓN

El alcalde de León Héctor López Santillana salió muy bien evaluado de una consulta que realizó la encuestadora Mitofksy. Otros alcaldes del estado de Guanajuato están “pa’l perro”, como se dice popularmente. En otro espacio les diremos quiénes son ellos y ellas.