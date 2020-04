DONACIONES

Salió a relucir el “espíritu de solidaridad” de nuestros políticos guanajuatenses. Diputados locales, funcionarios estatales, uno que otro alcalde de extracción blanquiazul se suman a la iniciativa del gobernador de Guanajuato para “donar” su salario para “apoyos sociales”. En principio, algunos habían rechazado la propuesta de la oposición con el argumento de que era una “medida populista”.

DIETA

En el Poder Legislativo, los 19 congresistas de Acción Nacional que coordina J. Jesús Oviedo dijeron “sí” al donativo. Un mes de su dieta pero en especie, es decir, en despensas, insumos, incentivos al personal médico, apoyos alimentarios. Es una importante cantidad de dinero la que se va a destinar a aquellos guanajuatenses que lo requieren afectados por dos crisis: la económica y la de salud.

¿Y EL PRI?

Los legisladores de morena también se han solidarizado con esta causa. Pero los del PRI, aquellos que comanda el santacrucense José Huerta Aboytes, se han hecho los desentendidos lo mismo que Nueva Alianza y Movimiento Ciudadano. Se ven mal y reflejan que sólo es mera simulación tener en sus oficinas cuadros con las frases de Benito Juárez como aquella que dice que los funcionarios públicos “… no pueden improvisar fortunas… disponiéndose a vivir en la honrada medianía…”, etc., etc.

CONTRADICCIÓN

Alguna vez en su vida, el encargado de la presidencia de México, Andrés Manuel López Obrador había enarbolado la frase: “Al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie”; sin embargo, sus acciones han demostrado todo lo contrario, como por ejemplo la decisión autoritaria de cooptar los aguinaldos de la burocracia dorada para destinarlos a la atención de la pandemia

ABUSO

Por ley, nadie puede disponer ni de los salarios ni de las diversas prestaciones que reciben los trabajadores, sean estos o no funcionarios públicos, pero para el tabasqueño las normas jurídicas no existen y en su desesperación de allegarse recursos para sus aviesos planes, va a pasar por encima de lo que sea y de quien sea. Por lo pronto, los posibles afectados empiezan a tramitar amparos.

AVANCE

El coronavirus está avanzando a velocidad relampagueante. La Secretaría de Salud tiene 224 casos en investigación, mil 12 descartados, dos de transmisión comunitaria (que se nos hacen pocos), tres decesos y 17 recuperados es decir aquellos pacientes que ya la libraron. Y seguimos sin atender las recomendaciones.