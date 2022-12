Recurso para dron deberá ser ejercido antes del 31 de marzo

En análisis permanece la compra del dron para Seguridad Pública, el cual estima un costo aproximado de seis millones de pesos, recurso que deberá estar ejercido antes del 31 de marzo de 2023 a efecto de no perder el recurso; este sistema aéreo no tripulado coadyuvará a los trabajos de inteligencia de acuerdo al mapa delictivo y zonas de conflicto que pudieran detectarse en Salamanca.

Local Continúa detenida adquisición de dron para la Dirección de Seguridad

El alcalde de Salamanca, César Prieto Gallardo, señaló que, se encuentra analizando la fecha para la adquisición del dron, ya que primero deberán responder a la solicitud de los requisitos que solicita la empresa a la que se pretende comprar referente al uso que se dará al artículo.

“Estamos analizando si lo hacemos ahorita o posteriormente (…)el problema es que son artículos que son importados que vienen de Eslovenia, por ahí teníamos algunos requisitos que se solicita, por ejemplo, una carta de cuál va a ser el uso final del aparato que nos lo mandaron en esloveno y en inglés y estamos viendo si se compra y sino para no comprometer el gasto, porque si no lo hacemos antes del 31 de marzo, corremos el riesgo de que el recurso no se pierde”, explicó.

Destacó que, la importancia de adquirir un equipo especializado como este, ya que permitirá identificar puntos, que difícilmente podría hacerlo los elementos de seguridad, como son lugares donde pudiera haber incidencia delictiva como extorsiones, secuestros o algún tipo de delito mayor.

El dron para Seguridad Pública, haría una función muy importante que es la de prevención y vigilancia, aparte de que abarca mayor capacidad que con lo que se tiene con las cámaras municipales, además se ayudaría en la operatividad de áreas como Protección Civil, Bomberos, a fin de realizar un trabajo coordinado.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Fue durante la Vigésima Sesión Ordinaria, donde se aprobó el recurso para la compra del dron de casi 6 millones de pesos, con 8 votos a favor, 6 en contra, y una ausencia, en la novena modificación al presupuesto de egresos para el municipio de Salamanca, para el Ejercicio Fiscal 2022.