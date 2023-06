Recupera CONAGUA el 100 % de su sistema

CELAYA, Gto.- (OEM-Informex).- Al 100 % se encuentra laborando la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, Guanajuato, después de que el 13 de abril quedara hackeado el sistema a nivel nacional; y el titular de la dependencia federal, el maestro Vicente Zepeda López, hizo un llamado a los usuarios a no dejarse engañar por gente mal intencionada que han timado con el cobro de constancias de trámite que supuestamente la CONAGUA otorgó en este periodo de más de tres meses, e hizo énfasis a que la dependencia federal no tiene gestores externos y todo trámite se hace en las oficinas que siempre han estado abiertas al público.

Comentó que el último día de suspensión de trámites por el tema del hackeo fue el pasado viernes 23, y hasta el momento no tiene información por parte de la oficina central de CONAGUA que exista acuerdo para una quinta prórroga para suspensión en plazos y términos.

“Por tal motivo, se está trabajando en CONAGUA Guanajuato de forma ordinaria, debido a que se cuenta con la recuperación del 100 % del equipo de computadoras, se tiene internet y todo el servicio”, enfatizó.

Sin embargo, aclaró, que dada la situación, es comprensible que se saturan los sistemas porque se está comenzando a trabajar, y la red puede tener en algunos momentos cierta lentitud, pero se está trabajando al 100% para sacar adelante el trabajo.

También resaltó que se descarta que el hackeo se haya originado en CONAGUA, Guanajuato, y hasta el momento no existe afectación en las computadoras.

“Pedimos a los usuarios que nos tengan paciencia, porque se nos viene una carga de trabajo impresionante en todas las áreas. Pero también pedimos que nos tengan paciencia en el internet, porque inicia lento”, precisó.

Aun cuando no ha salido publicado en el Diario Oficial, como sucedió en las tres ocasiones anteriores, todo indica que habrá un nuevo periodo de 15 días más en el que se suspende todo tipo de trámite. | Foto: Adrián Mendoza | El Sol del Bajío

Aclaró que, independientemente a que a nivel nacional se pueda dar otra prórroga de suspensión de plazos y términos, en Guanajuato se está trabajando al 100 %, y se tiene todo instalado como computadoras e internet y telefonía.

Aclaró que nunca pararon el servicio y atención de manera presencial, porque jamás se dio un paro de labores, sino que se atendía y se sigue atendiendo, pero ahora ya con el servicio con la base de datos de las computadoras.

“A los usuarios los invitamos a que nos visiten, y tengan cuidado de personas mal intencionadas que han timado con constancias de trámite que supuestamente la CONAGUA otorgó en este periodo. CONAGUA no otorgó ninguna constancia, y sólo se empezarán hacer a partir de esta semana, pero en las oficinas, ya que no se cuenta con gestores externos. Y los encargados de la ventanilla única harán los trámites correspondientes, pero dentro de oficinas”, advirtió.

Señaló que dicha información llegó de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), en donde estaban llegando personas con documentación presuntamente aprobada por la CONAGUA, para el beneficio de la cuota energética.

“En mesas de trabajo se aclaró que la CONAGUA no otorgó constancia alguna del 13 de abril a la fecha, que les diera la facilidad para presentarlo a la SADER y señalara que su trámite estaba pendiente. Y comentamos a SADER que CONAGUA no otorgó esos documentos, en razón de que no teníamos sistema”, concluyó.