Necesario revisar estructura de mandos de seguridad

Las recurrentes denuncias a la dirección de Seguridad Pública por parte de los mandos de seguridad, debe encaminar a las autoridades a evaluar la manera en la que se ha estado trabajando y que la cabeza de la dependencia sea una persona que no tiene el arraigo en la ciudadanía y por ende no conoce sus problemáticas, así lo manifestó, Luis Humberto Guillén Nava, Ex- Ex coordinador de Seguridad Pública de Salamanca y director general de Observatorio Ciudadano de esta localidad.

Tras la renuncia del coronel Alejandro Flores Jiménez, que sería la tercera en los últimos cuatro años; Guillén Nava, dijo que, es momento de revisar la estructura interna de los mandos de seguridad y el proyecto de trabajo que intenta implementar en un municipio que es ajeno para ellos.

“La renuncia a la dirección de Seguridad Pública a cargo de mandos de seguridad, yo creo que se deben a que tratan de establecer un proyecto de trabajo en un municipio que es ajeno a la experiencia que puedan tener, el hecho de que no pueda haber una continuidad y comunicación con los demás mandos que hay en Salamanca como es guardia nacional FESPE y la Policía Municipal, habla de que no existe un proyecto de trabajo, basado en la integración del trabajo de inteligencia de todas las corporaciones que forman parte de la Seguridad Pública”, explicó.

Dijo que, a nivel nacional, Salamanca está catalogado dentro de los cinco municipios con más número de homicidios dolosos que pertenecen a Guanajuato. En el caso del panorama estatal, del 95% de homicidios en Guanajuato, el 5% se concentra en Salamanca, por eso, es importante aterrizar un proyecto de coordinación con las fuerzas de seguridad estatales y federales, pero, sobre todo con la ciudadanía para recuperar la confianza en los mandos policiales.

“Son muchas las áreas de oportunidades que tiene Salamanca para recuperar la confianza en los elementos de seguridad, algunas de ellas son la proximidad y la prevención del delito, necesaria para generar una coordinación entre fuerzas de seguridad y ciudadanía para atacar el origen del problema”, finalizó.