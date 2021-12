Reconoce alcalde, carencias en el municipio

El alcalde Cesar Prieto Gallardo, reconoció que en el municipio de Salamanca aún existen muchas carencias en temas de seguridad, luminarias y de imagen urbana, no obstante reiteró se trata de una situación de operatividad, tiempo y recursos.





Gobiernos morenistas tienen en el olvido a Salamanca, PAN.





Luego de que el dirigente del PAN Eduardo López Mares, señalara que durante su visita al municipio se topó con una ciudad olvidada por los gobiernos morenistas, pues el municipio se encuentra con una mala imagen urbana, las calles sucias, los pavimentos en mal estado, banquetas sin definición de alineado, además de un pésimo servicio de recolección de la basura.

Cesar Prieto Gallardo alcalde de Salamanca dijo “yo respeto, es un tema político, la verdad es que sí hay muchas carencias no estamos ni a la mitad y yo también me desespero, porque quisiera que esto ya se viera limpio, que hubiera seguridad, que las luminarias estén funcionando, pero es un tema también de presupuesto (…) afortunadamente creo que quiénes estamos en el ayuntamiento somos muy responsables entendemos qué es una situación de operatividad, tiempo y recursos”.

El presidente municipal señaló que cada una de las críticas que se hagan, les sirve para mejorar y lejos de lo que pudiera pensarse, no ve mal las criticas y tomara nota para poder trabajar y mejorar el servicio que se les da los salmantinos.









Respecto a la Guardia Nacional a la que el dirigente estatal del pan Eduardo López Mares, catalogó de que solo se están paseando, el presidente municipal dijo que agradece el apoyo y el respaldo tanto del Ejercito Mexicano como de la Guardia Nacional.

“Obviamente podemos coordinar mejor, pero no se están paseando, vienen a trabajar, vienen a servir y ahí sí, yo las defendería porque nos dejaron sin nada, de repente se decidió desaparecer a una Policía Municipal y no estamos ni a la mitad de lo que deberíamos tener de policías y yo agradezco no tengo más que agradecimiento para la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano” finalizó.