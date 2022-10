Reconfiguración no está en planes de PEMEX: Prieto Gallardo

El alcalde de Salamanca, César Prieto Gallardo, admitió que dentro de los planes de Petróleos Mexicanos (Pemex) no está realizar una reconfiguración a la Refinería Ingeniero Antonio M. Amor (RIAMA), pero sí una modernización de equipos, sin embargo, buscará continuar con el diálogo con los tres órdenes de gobierno y la paraestatal para resolver el tema ambiental, tras ser cuestionado sobre las acciones que se establecerán luego de la cuarta precontigencia por Dióxido de Azufre.

Local Buscará alcalde tener un trabajo en conjunto con PEMEX y CFE

El presidente municipal destacó que, en conjunto con la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, y las paraestatales se trabaja en un convenio para reducir los límites de concentraciones máximas de dióxido de azufre, mismo que se suscribió durante el gobierno de Miguel Márquez, que tiene la finalidad de que los procesos industriales que realiza tanto CFE como Pemex sean más amigables con el medio ambiente.

“Durante años se ha hablado de una reconfiguración que venía para Petróleos Mexicanos, esto desafortunadamente no está en los planes de Pemex, lo que está haciendo es una modernización de equipos, lo que tenemos que hacer es seguir colaborando con la Secretaría de Medio Ambiente y pedirle a Pemex y al gobierno federal, que volteen a ver esta parte de la contaminación que durante muchos años ha padecido Salamanca y aunque también tenemos el beneficio de la derrama económica y el tema productivo que se da en el municipio, persiste la otra cara de la moneda que es la contaminación que aqueja y afecta a miles de salmantinos”, explicó el munícipe.

Al respecto, añadió que desde el gobierno municipal se busca entablar un diálogo con Petróleos Mexicanos (Pemex), para que se sumen a reforzar las acciones en pro del medio ambiente, con actividades como la donación de asfalto para la rehabilitación y pavimentación de calles que también aporta en el tema de la contaminación con la reducción de partículas PM10.

Respecto a si la actual administración pretende interponer denuncias en contra de la empresa productiva del estado de continuar los daños al aire de Salamanca, el presidente municipal aseguró que seguirán apostando al diálogo y comunicación con las paraestatales, pero de seguir sin ser escuchados tendrán que buscar otras alternativas.

“El municipio no ha denunciado a Pemex, no lo hemos hecho porque el diálogo es importante, si en algún momento seguimos sin ser escuchados y esto no cambia tendremos que buscar otras alternativas y no es una amenaza, ni mucho menos, pero sí es importante que la gente conozca que la salud y el medio ambiente está por encima de cualquier cosa, porque muchas veces uno cuando actúa de manera violenta aunque tenga la justificación y aunque tengamos la razón pudiera ocasionar un rompimiento, por eso la comunicación será importante para tomar decisiones y llegar a acuerdos”, finalizó.