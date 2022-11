Recaudan fondos con kermés para ayudar a Ana

La familia Alvarado Miranda llevó a cabo una kermés con causa para la construcción de un cuarto para la atención médica de su hija Ana, quien sufre muerte cerebral y se mantiene postrada en una cama, dicha actividad tuvo el objetivo de recaudar los fondos faltantes para continuar con la construcción del mismo.

Fue gracias a la colaboración de habitantes de la calle Venustiano Carranza, grupos religiosos y la asociación “Regalando Sonrisas”, de Erika Armenta, quienes de manera solidaria colocaron sus puestos de comida y ayudar a la familia Alvarado Miranda a recaudar los ingresos necesarios para la construcción del cuarto.

Juana Alvarado agradeció el apoyo que ha recibido desde que dio a conocer su caso, tanto de algunas instituciones gubernamentales, que los han dotado de herramientas para atención médica y medicamentos, como para quienes ya los han dotado de material de construcción y con los cuales han logrado avanzar con el colado de las zapatas, a la ayuda se sumaron regidores del PAN, quienes les llevaron ladrillos y otras herramienta que requieren.

“Gracias por sus apoyos sus ayudas. Yo, sin ustedes, no podría haber hecho esto, gracias a Dios mi hija tenido bonitas respuestas por parte de la gente, somos personas que trabajamos el día pero desgraciadamente desde que mi hija quedó en estado vegetal, él no ha podido trabajar pues es quién se encarga de brindarle todos los cuidados necesarios, agradecer a gente del gobierno del estado que ya nos vino a traer gasas, alimentos y también a los regidores del pan del ayuntamiento qué nos dijeron que nos van a traer ladrillo, poco a poco la gente no se está sumando a esto y primero Dios lograremos terminar el cuarto", manifestó.

En la kermés se colocaron puestos de pizzas, tómbolas, tacos, enchiladas, pastel, refresco, postres, botanas y un sonido para amenizar el evento, el cual, prestó sus servicios de manera gratuita, todos con la finalidad de ayudar a la familia Alvarado Miranda y a Ana.

Además, la familia dio a conocer que los propietarios, que les rentaron la vivienda, donde radican actualmente, les otorgaron prorroga para dejar la casa, esto mientras terminan de construir el cuarto que necesitan para brindarle la mejor atención a su hija Ana.