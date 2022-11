Asociación “Regalando Sonrisas”, realizará kermes con causa

La familia Alvarado Miranda, llevarán a cabo una Kermés con causa el próximo lunes en la comunidad de Valtierrilla, para recaudar el recurso suficiente y construir un cuarto con todas las condiciones necesarias para atender a su hija Ana María de 33 años de edad, quien desde hace seis meses se encuentra postrada en una cama con muerte cerebral, derivado de las lesiones generadas por las golpizas que le propinó el padre de sus hijos.

“Esta casa en la que estamos viviendo es rentada, la señora está exigiendo que quiere su casa y es lógico, a mi hija le había dado dos semanas para desocupar la casa y en la mía no tenemos nada, el dinero lo necesitamos para comenzar con la construcción de un cuarto para tener ahí a mi hija, ya que por su condición no puede estar en una habitación donde haya tierra porque puede ser peligroso para su salud”, dijo su madre Juana Alvarado.

Es así, como a través del apoyo de Erika Armenta, encargada de la asociación “Regalando Sonrisas”, realizarán la kermes en la calle Venustiano Carranza 241, para recaudar el recurso faltante y para completar el cuarto.

Desde hace seis meses la familia Alvarado Miranda, ha buscado la manera de salir adelante, pese a las adversidades a las que se han enfrentado y se han encargado de realizar las curaciones de su hija, comprar los medicamentos y alimentos para alimentarla a través de una sonda, vendiendo algunos dulces y ropa.

“El estado de mi hija es vegetal nos dijeron que ya no se podía hacer nada que ella iba a depender de nosotros solo un milagro podría sacarla de ese estado, no hemos denunciado para que si eso no me regresará a mi hija, sólo le pido a Juan Carlos, pareja de mi hija, que me traiga mis nietos”, indicó.

De acuerdo a lo señalado por Juana Alvarado, antes de que Ana tuviera muerte cerebral, ya había sido intervenida por problemas cerebrales, generado por las agresiones de su pareja, sin embargo, la última discusión él, llevó a que su hija terminará en estado vegetativo.

Hoy su familia no busca justicia, no lo consideran necesario, a pesar de que la agresiones eran porque Ana, solicitaban dinero para alimentar a sus hijo a su pareja, quien no llevaba el sustento a casa.