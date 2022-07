Reanudan jornada de vacunación para menores de 5 a 11 años en Salamanca

Este sábado se reanudó la jornada de vacunación extraordinaria para menores de cinco a 11 años de edad en Salamanca, para el cual se destinaron cinco mil 500 dosis de la vacuna Pfizer. Estos biológicos llegaron para abastecer la demanda de la población salmantina.

Una jornada intensiva que comenzó desde las 8:00 de la mañana en las únicas dos sedes de vacunación, ubicados en este municipio como son Hospital Regional de Pemex y gimnasio Lázaro Cárdenas.

Desde muy tempranas horas del día, padres de familia se dieron cita en estos lugares para acompañar a sus hijos, para que recibieran el biológico e incluso algunos padres pernoctaron en los sitios desde un día anterior, por lo que este sábado nuevamente se registró una excelente participación.

Romina, madre de familia, dijo que desde el pasado martes, buscaba vacunar a su hija, sin embargo, luego de que se terminaron de aplicar los biológicos en Salamanca, estuvo a punto de acudir hasta la ciudad de Irapuato, pero al enterarse que de igual forma, los módulos estaban llenos, prefirió esperar hasta que se anunció una nueva aplicación este viernes.

“Desde que se estuvieron aplicando vacunas en la semana, quería traer a mi hija, pero se acabaron muy rápido y ya no alcancé, como trabajo, mi idea era venir el martes en la tarde, pero los biológicos se agotaron rápidamente que ya no alcancé, esta vez, para que no me sucediera eso, me viene desde las 5:00 de la mañana y afortunadamente, ahora sí me vacunaron a mi niña”, dijo.

Se trata de la segunda jornada de vacunación para menores de cinco a 11 años de edad en menos de una semana, luego del que el pasado cuatro y cinco de julio fueron aplicadas alrededor de 15 mil dosis, con estas cicno mil 500 dosis, en total se aplicarían 20 mil 500 en los últimos cuatro días.