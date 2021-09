Realizan operativos de prevención y disuasión del delito

El "Grupo Pegasos", de la Policía Municipal, realizó operativos de prevención y disuasión del delito en instituciones bancarias teniendo como resultado ninguna novedad relevante al termino del dispositivo.





Como resultado de la operatividad de prevención y disuasión al delito en la zona de bancos el "Grupo Pegasos", realiza recorridos en inmediaciones de las instituciones bancarias Santander, BBVA, Banamex, Scotiabank y Banorte, cuyo resultado es sin novedad relevante al término del dispositivo.

Para evitar el robo a transeúntes es importante tener discreción sobre actividades al interior del banco, priorizar movimientos financieros, no confiar en extraños al momento de retirar efectivo, no contar dinero a la vista de otras personas y no acudir a cajeros automáticos en la noche o en sitios aislados.





Con este tipo de operatividad se busca dar a la ciudadanía la seguridad de ir a las instituciones bancarias y con ello los salmantinos tengan toda la seguridad de realizar sus tramites becarios.

La Dirección General de Seguridad Pública, solicita a los ciudadanos que ante cualquier situación de inseguridad o riesgo se llame al 911, así como atender las siguientes recomendaciones, ante el flujo de dinero en esta temporada.