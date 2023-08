Realizan esterilizaciones en UMAPS de la Capilla

La jurisdicción Sanitaria V llevó a cabo esterilizaciones gratuitas a perros y gatos en la comunidad de La Capilla, estas actividades por parte del personal médico se estarán llevando a cabo en más Unidades Médicas de Atención Primaria a la Salud (UMAPS).

Te Puede Interesar: En Salamanca existen 15 mil perros en situación de calle

Alrededor de 20 caninos fueron los que esterilizaron por parte del personal médico veterinario. Estas acciones llevadas a cabo por parte de UMAPS La Capilla, perteneciente a la Jurisdicción Sanitaria V en Salamanca.

Con las intervenciones se llevaron a cabo de manera gratuita, esto con la finalidad de insentivar a que la población salmantina de esta zona acuiera a llevar a sus perros a este proceso de reproducción canina.

Desde tempranas horas se llevaron a cabo donde a través de una programación se llevó a cabo estas actividades las que tienen como objetivo el evitar un problema de salud ante la gran proliferación de estos seres sintientes.

Local Poca respuesta y participación en el evento "Como Perros y Gatos" de adopción para mascotas

Para que las mascotas puedan ser aptas a este proceso de esterilización deben de tener una edad aproximada de cuatro meses, además de llevar a cabo un registro previo para poder participar en estas esterilizaciones que se llevan a cabo de manera continua por parte de la Jurisdicción.

Para que las campañas de esterilización puedan funcionar se debe de contar con un número establecido de caninos para que el personal dedicado a las esterilizaciones puedan acudir a las Unidades Médicas de Atención Primaria a la Salud.

En este sentido, el personal de salud de la Jurisdicción Sanitaria V, solicita que la gente acuda directamente a la unidad más cercana a registrar a las mascotas, ya que en algunas ocasiones ha pasado que se da a conocer la información de esterilizaciones en cierto lugar, comunidad, UMAPS y acuden personas que no son pertenecientes a las comunidades o colonias correspondientes.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Otro de los requisitos que se deben de cumplir para la esterilización son no gestantes, no lactantes, no en celo, deben estar en ayuno del día anterior (mínimo 8 hrs.), llevar bolsas para recoger excretas, llevar una cobija limpia, para las hembras se debe lleva una playera o tela (en relación a su tamaño) y tijeras para fabricar una faja. Próximamente se darána a conocer nuevas fechas en donde se estarán llevando a cabo estas esterilizaciones de manera gratuita.