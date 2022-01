Realizan Colectivo de Búsqueda colecta de juguetes

El Colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos planea llevar juguetes a 26 niños y niñas que tienen familiares desaparecidos de escasos recursos, por lo que invitan a la población a sumarse a esta labor a través de la donación de un juguete en buen estado.

26 niños en el colectivo se han quedado sin sus padres.

Alma Lilia Rodríguez, representante del Colectivo de Búsqueda, informó que al interior de éste tienen 26 niños entre dos a 14 años algunos que perdieron a su madre o padre y otros donde el familiar desaparecido era su único sustento.

Local Comienza colecta de juguetes

La recolección de juguetes se estará realizando en el Jardín Principal del Salamanca, a un constado del kiosco, en un horario de 12:00 horas, y este martes será el ultimo día, por lo que la gente podrá brindar su aportación en especie o económica para llevar alegría a los niños más necesitados del colectivo.

“Tenemos niños y niños que se han desaparecido el papá y la mamá, en su mayoría es el papá el que desaparece y la mamá se convierte en el único sustentos, por eso es complicado que se les pueda regalar algún obsequio, pero también tenemos casos en los que quedan huérfanos que se quedaron sin la mamá y el papá”, explicó.

La entrega de estos juguetes se realizará el próximo jueves seis de enero en la plaza cívica Miguel Hidalgo, a un costado del árbol de Navidad, a todos esos niños que se quedaron sin papás y que sus mamás no cuentan con los recursos.

Culminan 2021 con resultados

Además añadió que el colectivo cerró el año con altas y bajas, pero con localización de seis personas, lo cual sigue siendo una motivación para seguir trabajando tanto en las búsquedas en campo como en restructuración social y emocional de las familias que conforman el colectivo.

“Tenemos dos búsquedas en campo detenidas, debido a que las fiscalías no están trabajando y, por ello, no está brindado atención, mientras tanto, vienen tres en camino, no queremos dar nombres, son dos hombres y una mujer que llegarán a casa para reunirse con sus familias y eso es algo bueno”, detalló.

Asimismo indicó que la cita con el alcalde de Salamanca, en donde le entregarán un pliego petitorio, es un tema que continúa pendiente, por lo que esperan que se pueda concretar este año, a fin de que se les brinde el acompañamiento requerido.