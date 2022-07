Realiza SNTE procesos internos de las secciones XIII y 45

Se lleva a cabo votaciones de SNTE, en el municipio se instalaron un total de 20 casillas. En lo que respecta al municipio salmantino la votación se presentó un saldo blanco.

Local No todos los docentes pudieron emitir su voto

Desde el primero de mes se dio inicio con el arranque de las planillas que buscarán representan a la sección 13 y 45 de la SNTE, en el estado de Guanajuato, en donde el personal educativo estará llevando a cabo de manera libre y secreto su voto.

Vicente Díaz Quiñones, comentó que en el municipio no se presentaron conatos de bronca, a comparación de otros municipios en donde algunos docentes no aparecieron en la planilla, mismos que no pudieron ejercer su voto de manera libre.

“Es un día histórico, creo que se aterriza una lucha de la SNTE de 42, las elecciones iniciaron a las 9 de la mañana y terminaron a las nueve, en lo que respecta Salamanca se llevó con normalidad, pero en algunos municipios se han presentado confrontaciones en las secciones 13 y 45 algunos compañeros no aparecen en el padrón y esto trae como consecuencia que no puedan emitir su voto”, explicó.

A nivel estatal se cuenta con un total de 237 casillas en donde el personal docente podrá realizar su voto por su secretario general y comité ejecutivo seccional. Cabe mencionar que tanto en la sección 13 y 45 se tiene un conteo aproximado de 70 mil trabajadores de la educación.

“En la sección 13 somos un aproximado de 55 mil votantes y en la sección 45 un poco de más de 22 mil trabajadores de la educación quienes votaron libremente por la planilla que ellos elijan; en lo que compete a Salamanca se tuvo un total de 10 casillas para la sección 13, mientras que en la sección 45 son un aproximado de 3 o cuatro casillas”.

Por último de acuerdo a un conteo rápido, la planilla roja Cambio Democrático, se encuentra siendo tendencia, siendo la segunda fuerza. Será hasta el día de mañana cuando se den a conocer las planillas ganadoras de la sección 13 y 45.