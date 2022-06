Realiza IMSS 324 cirugías de cataratas

León, Guanajuato.- Durante la Jornada de Cirugía de Cataratas, denominada CATARATÓN, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) realizó 324 procedimientos a derechohabientes del estado de Guanajuato.

El evento se realizó en el Hospital General Regional 58 del IMSS, en León, donde la doctora Carmen Deniz, Coordinadora de Hospitales, comentó que el principal detonante de la jornada fue tener un historial con pacientes que se rezagaron en sus procedimientos quirúrgicos.

La especialista de la salud, explicó que la catarata es una opacidad en el ojo que no permite visualizar de manera adecuada y que, por ende, tiene un impacto importante en la vida cotidiana de los pacientes, además de ser una enfermedad degenerativa que se presenta sobre todo en personas mayores de 60 años.

“Todos estos pacientes tuvieron que estar acudiendo a las unidades para estar actualizando y viendo que realmente requiere el tratamiento quirúrgico y que está en condiciones para realizarlo”, agregó.

También señaló que, en Guanajuato, la población de estos más de 300 pacientes es la que se tiene detectada, sin embargo, dijo que es una patología común y frecuente que va desde una catarata incipiente, es decir, que apenas va empezando, por lo que se operan alrededor de 100 derechohabientes al mes por este problema de la salud.

Por su parte, el doctor Ulises García, director de la clínica T-58, agregó que para el procedimiento se cuenta con especialistas en oftalmología de la Ciudad de México y dos más del estado, quienes durante dos días realizarán las cirugías.

“Cada operación tarda entre 15 y 20 minutos y consiste en dilatar la pupila, colocar el lente intraocular, se deja 24 horas con el parche y al día siguiente hay que hacer una revaloración para que todo esté bien, la recuperación es prácticamente inmediata”, indicó.

Para esta jornada se contó con la colaboración de la delegación y fue dirigida a pacientes de todo el estado de Guanajuato, principalmente procedentes de León, Guanajuato capital, Irapuato, Salamanca y Celaya.

“Es importante resaltar que nuestro personal operativo es el que está haciendo todas las funciones y agradecemos el apoyo de los compañeros sindicalizados porque nosotros organizamos y ellos se encargan de hacer las acciones”, finalizó el doctor.

VIVA VOZ

“En diciembre me operaron mi ojo derecho y quedé bien gracias a DIos; ahora me hablaron de este otro (el izquierdo) y espero que de otra vez quede bien. En la operación me sentí mas o menos, duele un poco, es una cosa delicada del cuerpo de uno, unos 10 días estar en reposo y cuidarse también, no andar en el aire, en el Sol o en la lumbre para conocer. El trato muy bien aquí en el IMSS gracias a Dios que les dio esa inteligencia para prepararse y ayudarnos”, comentó una de las derechohabientes de León.

“Yo supe de este programa por medio de una solicitud del oftalmólogo de Salamanca, que me hizo la valoración porque ya veía borroso de mi ojo derecho. Hice mis trámites desde octubre , pero por la pandemia se suspendió y ahora ya se pudo; es un poco doloroso, pero vale la pena y el trato ha sido muy bueno por parte de todos en el IMSS. Vengan a a este programa es buenospara nuestra salud”, Félix González Uribe, paciente de Valle de Santiago.

“Me siento perfectamente bien, no tengo dolor, solo la molestia natural. Me operaron el ojo izquierdo de catarata porque veía poco, pero muy borroso. En Celaya con mi médico familiar me recomendó el programa y me llamaron por teléfono para presentarme aquí y vine a hacer todos mis estudios, fue todo rápido en menos de un mes y medio ya estoy operada y me dijeron que la recuperación es en aproximadamente 15 días , mañana regreso para que me quiten el parque y las recomendaciones a seguir. Confíen en el Seguro Social, fuimos muchas personas las que recibimos esta cirugía y agradezco al personal del IMSS por su atención y que Dios los bendiga por su labor tan hermosa”, Ana Bertha Espinoza, paciente de Celaya