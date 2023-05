Ratifica TEEG multa por 12 mdp para Morena

GUANAJUATO, Gto. (OEM-Informex).- El Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato (TEEG) aprobó ratificar el acuerdo mediante el cual el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) determinó descontar a Morena 12 millones 72 mil pesos por no haber ejercido o comprobado los recursos. El magistrado por ministerio de ley, Alejandro Javier Martínez Mejía, titular de la Tercera Ponencia, confirmó la determinación de los consejeros del instituto.

Hay que mencionar que, por órdenes del INE, el pasado 29 de marzo el IEEG aprobó descontar a este instituto político dicha cantidad en cuatro mensualidades, ya que en el ejercicio fiscal de 2019 no los ejerció o comprobó su gasto.

Inconforme con el acuerdo, la dirigencia estatal de Morena interpuso ante el Tribunal Electoral un recurso de revisión, del que tomó conocimiento el magistrado por ministerio de ley Alejandro Javier Martínez Mejía, titular de la Tercera Ponencia, quien confirmó la determinación de los consejeros del instituto.

Morena presentó el argumento que el IEEG hizo una interpretación indebida de la resolución del INE para descontarle el dinero, que no existe norma para realizar ese tipo de descuentos y que el acuerdo no le fue notificado en tiempo y forma.

En la sesión pública del TEEG, dio lectura al proyecto de sentencia del magistrado, el coordinador de ponencias, José Ricardo Aguilar Torres, quien expuso que esos agravios son infundados.

“Dado que la responsable no realizó interpretación alguna, sino únicamente aplicó la normativa vigente para tal efecto, es decir los lineamientos para reintegrar los remanentes no ejercidos, o no cobrados, del financiamiento público otorgado a los partidos políticos nacionales y locales para el desarrollo de actividades ordinarias y específicas, aplicables a partir del ejercicio 2018 y posteriores, en cumplimiento a la sentencia emitida en 2017 por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”.

De igual forma también fueron desechados otros argumentos de Morena en dicha sesión.