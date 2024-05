Ramsés, el joven que le pone color a Salamanca

Ramsés Hernández Rodríguez, desde los ocho años, se ha dedicado a realizar murales y grafitis, a tal grado de que ahora a sus 27 años ha sido tomado en cuenta para darle una imagen a la cancha de árbol.

"Yo me dedico a pintar murales, hago graffiti, soy rotuliana, letrista y me gusta mucho el dibujo y la pintura. Ahorita el municipio me dio este espacio para expresarme y difundir el arte. Yo empecé desde muy niño, pintando los roperos de mi abuela y desde la primaria me gustaron las letras, inicié con el grafitti en la calle y lo hacía por amor al arte, hasta que posteriormente me llegó un trabajo y desde ahí vi que podía ganar dinero y comencé a trabajar y mi trabajo fue reconocido", comentó Ramses Hernández Rodríguez.

A sus 27 años, ha tenido la oportunidad de poder darle una nueva vida a la Cancha del Árbol. Ante la vista de cientos de personas que transitan por la calle Andrés Delgado y usuarios del transporte público, Ramsés se encuentra realizando la nueva imagen de esta unidad deportiva ubicada en la zona centro de la ciudad.

"Aquí en la Cancha del Árbol lo que más practican es el basquetbol, volibol, danza urbana y hip hop y entonces plasmaré lo referente a esas prácticas, además agregaré un elemento como un árbol, que por el nombre no debe de ser omitido", explicó.

Con una mezcla de colores llamativos y una gran dedicación, el salmantino ha ido llevando a cabo el mural que estará abarcando lo largo de esta unidad en donde quedarán plasmados los principales deportes que se llevan a cabo, como lo son el basquetbol.

La Cancha del Árbol tiene una historia de más de 70 años de su creación, obteniendo su nombre por un árbol monumental Laurel de la India, que por más de 222 años vivió como verdadero ejemplo de la fortaleza de la naturaleza en plena zona centro de la ciudad petrolera.

"Vengo en ratos por el sol, llevo una semana y media, pero será toda la barda y como soy yo solo, sí me llevaré algo de tiempo, pero con calma y paciencia las cosas van a salir muy bien, para que sea del agrado de todos los que pasan por aquí y acuden a la cancha del Árbol", manifestó.

Ante los comentarios negativos que se han tenido sobre este tipo de expresiones artísticas no han sido tomadas de buena manera por un cierto sector de la población, quienes lo catalogan como vandalismo, Ramsés Hernández dijo respetar los pensamientos y comentarios de las personas, sin embargo para él esto es más que pintura en la pared, esto forma parte de la expresión artística de las personas.

"Yo pienso que el expresar lo que uno siente, es arte ya de de cualquier manera, aunque hay muchos grafittis que se ven como mal pero realmente depende de cada persona como lo quiera tomar; también debe de haber un respeto, no iré a pintar en una casa donde no tengo el permiso", concluyó.