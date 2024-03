Mantienen exigencia de justicia a través de arte urbano

A lo largo de siete años, Adriana Barajas ha recorrido parte de la República Mexicana para plasmar en sus murales la riqueza cultural y gastronómica de nuestro país, ahora en Salamanca dedicó una de sus obras a la memoria de Nadia Rodríguez, espacio en el que las mujeres salmantinas podrán plasmar mensajes de solidaridad este 8 de marzo, cuando marchen por las calles para exigir justicia para la joven cuyo asesinato sigue impune a cuatro años de haberse cometido, así como frenar los feminicidios, la violencia y desigualdad de género.

"Conocí a Paty de Regla Rota hace muchos años y ella fue la que me invitó a participar en este mural, me contó la triste historia de Nadia, entonces yo si quise hacerlo, la verdad es una buena causa aunque triste, quise hacerlo para alzar la voz, decir que todavía no se ha hecho justicia, un mural dura un tiempo, pero ese tiempo queremos que se haga conciencia de lo que está pasando en Salamanca", indicó la muralista.

Mientras realizaba los últimos trazos y detalles a su obra, Adri como es conocida en el mundo del arte lamentó que, "como Nadia lamentablemente hay muchas mujeres, queremos que sea la última, esa es la lucha de que ya se terminen los feminicidios, de que no es justo que sigan habiendo feminicidios".

En esta oportunidad, la artista queretana compartió para El Sol de Salamanca, parte de su trayectoria y trabajos que ha realizado en diferentes regiones del país. "A lo largo y ancho de la República Mexicana he hecho y he resaltado nuestras raíces, como la lengua autóctona, vestuarios típicos, la gastronomía y ciertos lugares como en la Misión Hidalgo pinte el "Chile Rayado", que es algo que resalta esa región, es un mural sobre mosaico; en Atlixco hice sobre el huapango, en dónde los niños tocan desde muy pequeños instrumentos de huapango y cantan, y lo hacen muy bien muy profesional, algo que resalta a esa región, yo intento resaltar cosas de las regiones a las que voy, porque esa es la verdadera riqueza como mexicanos".

Asi mismo, Adri compartió que en sus inicios fue uno de sus profesores de la Universidad Autónoma de Querétaro quien la inscribió en su primera participación de murales, actividad que le ha permitido conocer las riquezas de muchas regiones del país e incluso de otras naciones.

"Tengo siete años dedicándome a esto, los murales, a la pintura de caballete ya más años, me impulsó un maestro de la UAQ, me aventó a un evento de muralismos internacional, en el que hice un trabajo sobre los huicholes, en Hidalgo en una comunidad que se llama la puerta, gracias a la pintura he estado viajando por toda la República, incluso en el extranjero una vez en Argentina", concluyó.

Por su parte, Marina Martínez expresó los sentimientos encontrados que representa este mural, además de que a través de este tipo de acciones busca que el caso de su hija no se olvide y que pueda en algún momento hacerse justicia, la cual no ha encontrado a lo largo ya de cuatro años.

"Son sentimientos encontrados, es una tristeza también expresar lo que fue mi niña en un mural y no tenerla más conmigo, no sentir sus besos, sus abrazos (...) me siento muy emocionada también porque me permitieron hacerle su mural a mi niña aquí en su tierra, me quiero visibilizar para que haya justicia para mi niña, porque a cuatro años no ha habido nada", expresó.

El mensaje:

A un costado de su rostro, la artista plasmó el siguiente pensamiento de Nadia, "Si algún día soy yo, que sepan que jamás me rendí, que peleé hasta mi último aliento, que amé todo lo que hacía, que alce mi voz y no me quedé callada, porque pensé que el mundo podía cambiar, pero terminó quitándome la vida", Nadia 5 de junio de 1997-8 de marzo del 2020.