Quiere Federación reducir concesiones de agua a empresas y productores agrícolas

Irapuato, Gto. (OEM-Informex).- El senador de la República, Erandi Bermúdez Méndez, dijo que el grupo parlamentario de Morena presentó una iniciativa que busca reducir el tiempo de las concesiones de agua para empresarios y productores agrícolas, lo cual generará incertidumbre a las empresas y productores y podría ahuyentar las inversiones.

Grupos de oposición buscan evitarlo.

En entrevista exclusiva con Organización Editorial Mexicana, señaló que el grupo parlamentario de Morena pretende reducir de 10 años a un año las concesiones de agua, situación que podría generar inestabilidad a las empresas y poner en riesgo su continuidad en todas las entidades federativas.

Dijo que reducir los plazos de las concesiones de agua serían perjudiciales y más aún para los productores agrícolas al ser el agua un insumo fundamental para la producción de alimentos, agregó que la Federación pretende castigar a los empresarios y mantenerlos con incertidumbre.

Es agua insumo fundamental para empresas

"El Gobierno Federal presentó una iniciativa que está ahorita en la cámara de senadores, esta iniciativa que tiene Morena, que nosotros estamos totalmente en contra de esa iniciativa, está iniciativa lo que pretende es que las concesiones de agua que hay por ejemplo para las empresas o los agricultores ya no duren 10 años en poderla renovar, lo que quiere Morena es que estas concesiones tu las tengas que renovar año con año".

Manifestó que es evidente que de convertirse en Ley dicha iniciativa traerá consigo incertidumbre a la empresas establecidas no sólo en Guanajuato sino el el país, ya que todas requieren de agua para llevar a cabo sus actividades cotidianas y producir sus productos.

Refirió que el Gobierno Federal tiene toda la intención de tener el control de todas las empresas, ya que es claro que busca someterlas y condicionarlas para que cada año se vean obligadas a hacer los trámites de renovar sus concesiones.

"Es un grave problema porque la incertidumbre para las empresas y para los agricultores sería muy grande, de porque cada año estarías pensando a ver si el Gobierno me va a volver a dar mi concesión o no y el Gobierno lo hace con toda la intención de querer tener el control de todo mundo, es decir dependes de mi, es como si a un periodista le condicionas su equipo de trabajo, su cámara y que cada año tengas que estar viendo si lo usas o no, es una incertidumbre y es un tema que se e va a estar legislando".