Garantizarán riegos agrícolas con Agua Sí

Roberto Castañeda Tejeda, presidente del Consejo de la Cuenca Lerma-Chapala, aseguró que el proyecto “Agua Sí para Guanajuato” beneficiará a los productores del estado, pues la intención que tengan el líquido suficiente para poder hacer los riegos de los dos ciclos agrícolas y no sólo de uno, como ha sucedido en los últimos años, esto gracias a la tecnificación que habrá de las parcelas de cultivo.





Roberto Castañeda dijo que se asegura el agua para la agricultura.





En entrevista durante su visita a Guanajuato. Roberto Castañeda llamó a los productores del estado a estar tranquilos, luego de que en días pasados surgiera la inquietud en el sector agroalimentario de que el agua del estado se limitaría a la mitad, para entregarla a Jalisco, particularmente al Lago de Chapala.

Al respecto, el presidente del Consejo de la Cuenca Lerma-Chapala dijo que la realidad del proyecto “Agua Sí para Guanajuato” es otra, pues de los que se trata es justamente de asegurar tanto agua para el campo, como también para las ciudades más grandes del estado.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

“Los agricultores deben de estar tranquilos y podría decirte que los actores que están tomando la decisión efectivamente están cuidando que se privilegie el beneficio de los productores, es decir, que los productores van a ganar, porque van a seguir produciendo lo mismo o más de lo que están produciendo, con la implementación tecnológica y van a dejar de utilizar este volumen que ahora va a utilizar la ciudad, es un tema ganar-ganar: los productores tendrán un beneficio económico y la ciudades tendrán sustentabilidad en el tema de agua, porque ya no será posible extraer el agua que actualmente se está extrayendo de los acuíferos, entonces es un tema ganar-ganar”, dijo en entrevista.

Roberto Castañeda Tejeda explicó que Guanajuato está tomando acciones a tiempo, pues mientras otras partes del país ya llegaron a su Día Cero, aquí todavía se tiene algo de tiempo para planear que haya agua para todos los sectores de la entidad.

“Creo además que es un buen momento, porque si no se hace de manera planeada, puede llegar un momento de crisis en donde tenga que ser obligatorio, en donde ya no haya reversa, en donde si no volteamos a ver lo que está sucediendo en Monterrey, que sin duda lo están resolviendo, pero han estado tomando una serie de decisiones precipitadas, porque les llegó este famoso Día Cero.





Se busca que el agua sea bien distribuida.





“Aquí en Guanajuato de manera preventiva estamos tratando de evitar esto y por eso este gran proyecto que está liderando el gobernador tiene una gran implicación para el distrito, pero sin lugar a dudas ahorita puede ser un tema planeado, un tema organizado, un tema en donde los primeros recursos que lleguen sean para tecnificar a las hectáreas de superficie que tiene el Distrito de Riego 011 y una vez que se ahorre ese volumen se pueda abastecer a las ciudades”.

Por ello, dijo que los productores del estado deben estar tranquilos, pues sí tendrán agua, además de que el líder del Distrito de Riego 011, Agustín Robles Montenegro, siempre les ha procurado el abasto de agua y en este ambicioso proyecto no sería la excepción.









La semana pasada, la Confederación Nacional Campesina en Salamanca y las representaciones delegacionales ejidales del Módulo de Riego exhortaron al Gobierno del Estado a intervenir en la política óptima conjunta que estableció la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en coordinación del Consejo de la Cuenca Lerma-Chápala, que restringe el 50% del volumen de los 955 millones de metros cúbicos concesionados para los productores agrícolas de Guanajuato, pues señalaron que les argumentaron que serían para el uso público urbano de Guadalajara tiene preferencia y de la laguna de Chapala, algo en lo que no estuvieron de acuerdo.