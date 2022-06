Quemas de esquilmo aumentan en temporada secas

El titular de medio ambiente Alberto de la Torre Gleason detalló que las malas prácticas de quema de esquilmo general mala calidad del aire en Salamanca.

El titular de la dependencia de Medio Ambiente de Salamanca, Alberto de la Torre Gleason, detralló que tanto en salamanca como en el corredor industrial se continuará presentando una calidad del aire deplorable, si no se realizan los cambios de conciencia del medio ambiente.

El funcionario destacó que el corredor industrial en el bajío es mejor conocido por REAS, en donde la calidad del aire es variable, ya que en los municipios se encuentran diversas empras que afectan a la mala calidad del aire así como las quemas que se presentan en los cultivos.

“La calidad es mala en todo el corredor industrial, el cual es conocido por las Regiones de Emergencia Ambiental y Sanitarias (REAS), el cual se conoce como el bajío mexicano, hay mala calidad de aire, de aceptable, media a mala calidad por el cordón industrial por la actividad y la situación de las secas y esto tanto con la actividad del campo cuando hay cambio de cultivos y quemas de esquilmo y empresas locales abonan a esta calidad a veces comprometida en todo el bajío incluyendo en Salamanca”, añadió.

De la Torre Gleason, añadió que, dentro del primer trimestre, se presentaron alrededor de trescientas quemas, a lo cual es de suma importancia que tanto empresas y ciudadanía participen y cumplan con su compromiso social.

“Son dos cosas, la mano dura no sirve si no hay una conciencia por parte de todos de la industrial, de los ciudadanos de nosotros como autoridades, en donde se requiere una participación de todos, no es nada más la sanción la que debe de ser preferente, sino también el compromiso social; en el primer trimestre teníamos como 300, es decir 100 por mes”, añadió.

El funcionario destacó que los meses en donde se presentan más problemas son en los meses de marzo, abril y mayo, y durante esta temporada de lluvias la incidencia de quemas disminuye, pero las mismas vuelven a presentarse en el mes de diciembre

“Creo que la UMA es desde dos para quemas y esto depende también del grado de afectación, el juez calificador es el que determinará”. La UMA, es la Unidad de Medida y Actualización, la cual hace referencia económica en pesos para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores.

Ante ello, el funcionario realizó un llamado a la ciudadanía a realizar la limpieza de sus predios baldíos constantemente, evitar cualquier tipo de quema, así como la verificación y menos utilización del automóvil y un menor consumo energético ya que esto produce mayor producción de energía, lo que genera más contaminación.