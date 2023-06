Que ya no haya desaparecidos, el reto: Obispo

Enrique Díaz Díaz, obispo de la Diócesis de Irapuato, aseguró que el reto de las autoridades de los tres niveles de gobiernos es evitar que desaparezcan más personas, pues dijo que los hallazgos de fosas demuestran que la sociedad sigue inmersa en un clima de violencia.

Durante su conferencia de prensa dominical, Enrique Díaz Díaz dijo que se tiene que transitar hacia entornos de paz, pero por lo pronto el reto aparte de ser el encontrar a las personas que están desaparecidas, también es que ya no desaparezcan más.

“El reto será no que los encontremos, sino que no sigan desapareciendo personas, es una tristeza grande cuando descubren fosas con tantas personas desaparecidas, que después no se puede responder y dar un nombre a esas personas que van apareciendo.

“Ojalá que logremos superar esta situación de violencia e inseguridad para poder vivir en paz nosotros mismos como sociedad”, dijo el Obispo de la Diócesis de Irapuato.

Enrique Díaz Díaz señaló que cuando hay personas desaparecidas, hay también familias incompletas y niñas y niños que crecen sin alguno de sus padres.

“A mí me consta de algunos niños que son hijos de padres que han asesinado y que se ha estado buscando dar atención psicológica y ha habido coordinación con las escuelas y algunas instituciones, se les ha dado atención psicológica, pero no es suficiente, no es suficiente, quedan muchas personas desaparecidas, entre ellos niños, ese el reto”.





La tarde del sábado, el colectivo de búsqueda Hasta Encontrarte localizó en un predio de la comunidad de Loma de Flores, en Salamanca, 20 bolsas con restos humanos.





