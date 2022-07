Pulveriza inflación aumento a salarios de trabajadores

Los aumentos salariales conseguidos por los sindicatos en el país para 2022 fueron pulverizados por la inflación, por lo que desde ahora se está trabajando para conseguir más incrementos salariales y con ello se pueda hacer frente a la difícil situación económica.





SITIMM trabaja para concretar aumentos salariales.





En entrevista con Organización Editorial Mexicana, Alejandro Rangel Segovia, secretario del Sindicato de Trabajadores de la Industria Metal Mecánica Automotriz (SITIMM) de Guanajuato, dijo que ante una de las peores inflaciones mundiales de los últimos años negocian aumentos salariales de 7.5 y 8.5% para que este factor no atente contra la economía de los trabajadores sindicalizados y dijo que las negociaciones serán permanentes pues se augura que en dos meses la inflación en México llegará a 10.3%.



Dijo que es un problema a nivel mundial, pues por ejemplo Europa registra una inflación de 8% y Estados Unidos se encuentra en el mismo rango al igual que México, lo que pone de manifiesto que es una situación que atenta contra todas las economías.



Señaló que apenas la semana pasada hicieron entrega de un pliego petitorio a las empresas, en el cual piden un aumento salarial de 11%, ya que se pronostica que dentro de uno o dos meses la inflación alcance 10. 3% y las compañías deben resarcir los márgenes de la inflación porque tiene un impacto directo en la economía de los trabajadores.





La inflación mundial pega a trabajadores del sector.





"Estamos negociando aumentos salariales de porcentajes de 7.5% de 8.5%, pliegos petitorios que entregamos apenas la semana pasada donde ya estamos pidiendo 11% porque se percibe que dentro de un mes o dos la inflación se vaya a 10. 3% y lo dijimos es que las empresas mínimo tienen que resarcir los márgenes de inflación porque está impactando a la economía de tus trabajadores y con eso no se juega".



Dijo que el tema de la inflación no debe ser politizado ni tratar de encontrar culpables por las medidas de política económica del actual gobierno, ya que con ello no se soluciona nada.



Señaló que la crisis mundial se ve reflejada en la escasez de alimento por la guerra y los impactos directos e indirectos que sigue ocasionando la pandemia de Covid-19.









"Europa trae 8%, Estados Unidos anda ahí también en 8% y si México trae 9 % la verdad debemos estar bien, porque antes los resfriados que le daban a estas economías tan pudientes resultaban pulmonías para nosotros, no estamos tan distantes de un fenómeno mundial, estás hablando de la escasez de alimentos por la guerra, todavía de los impactos directos e indirectos que la pandemia sigue teniendo, los acomodos en las logísticas que están dándonos esta inflación e hiperinflación a nivel mundial".