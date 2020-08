Proponen acuerdos entre escuelas particulares y padres de familia

Leonardo García Camera, presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia, dijo que es necesario haya acuerdos entre los padres de familia y las escuelas particulares para el pago de las colegiaturas e inscripciones, pues mencionó que sólo así estas instituciones podrán mantenerse y evitar cerrar sus puertas de manera definitiva.

El presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) mencionó que el hecho de que las escuelas particulares den también sus clases en línea, es indispensable que los padres de familia cooperen con el pago de las colegiaturas, y es que a pesar de la situación económica por la que están pasado la población por la contingencia sanitaria, aseguró que es mucho más barato ayudar a que se mantengan las escuelas particulares a después lamentar que estas instituciones desaparezcan.

A todos nos agarro por sorpresa la pandemia (...) a la escuela no le conviene que el papá se vaya, a los papás no les conviene que la escuela desparezca, es necesario que negocien entre ustedes alternativas en el pago, cualquiera de las posibilidades cuidando que se salve al papá y no saque a sus hijos de la escuela particular, pero también cuidando que no se muera, asfixie ni tenga que cerrar o clausurar la escuela particular





Leonardo García Camera | Presidente de la UNPF

Comentó que los pagos en las colegiaturas y la inscripción no es sólo para la mejora y el mantenimiento de la infraestructura, sino también, van para la nómina de los empleados de la institución, mientras que en la mayoría de los casos el inmueble es rentado, por lo que se debe segur pagando, sea ocupado o no, así como los impuestos en los gastos que tiene la escuela.

“El hecho de que las escuelas particulares darán también sus clases en linea, hacen esfuerzos porque se están comprando aplicaciones, plataformas y se han pagado capacitaciones y toda una serie de acciones que van encaminados para que los alumnos estén a un mayor nivel de educación, aún siendo linea requieren de mucho esfuerzo y de una coordinación bastante importante”.

El presidente de la UNPF hizo un llamado a los padres de familia a que sean conscientes de la necesidad que tienen las escuelas privadas en el pago de las colegiaturas e inscripciones; sin embargo, también exhortó a las autoridades de estas escuelas a que hagan negociaciones entre ambas partes para que apliquen plazos, descuentos y cualquier posibilidad en los pagos, sin que haya afectación tampoco a la economía de las familias; esto, con el fin de evitar que los estudiantes abandonen la escuela y, a la vez, que las instituciones particulares cierren sus puertas.