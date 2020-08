Alimentos chatarra, bombas de tiempo para la salud

Los alimentos chatarra no son necesarios en ninguna etapa de la vida, mucho menos en los niños y niñas, pues no aportan ningún nutriente a su cuerpo y además les promueve enfermedades como diabetes, cáncer e hipertensión; sin embargo, es responsabilidad de los padres de familia que sus hijos no consuman estos alimentos.

La prohibición de alimentos chatarra en el estado de Guanajuato podría ser una realidad; la nutrióloga Florencia González Méndez Velasco aseguró que sería una buena estrategia para que los niños no tengan fácil acceso a estos alimentos, ya que suelen ser los primeros consumidores de estos productos.

Explicó que los alimentos chatarra, como refrescos, jugos procesados, helados, galletas, frituras y dulces, carecen de valor nutricional, por lo que no aportan nada de vitaminas, minerales, ni proteínas, más que altos niveles de azúcar refinada y grasas, lo que termina alterando el metabolismo en el crecimiento de los niños.

“Con el consumo de estos alimentos, se promueven enfermedades como diabetes, cáncer e hipertensión, que activamente vemos que las presentan niños cada vez más pequeños con sobrepeso (...) hay niños que desde muy pequeños les ofrecen refresco y crean la necesidad consumir alimentos de este tipo; incluso desde el embarazo la mamá predispone a los niños a ciertas afecciones”, dijo la nutrióloga.

Incluso, Florencia González Méndez Velasco aseguró que este tipo de alimentos no son necesarios en ninguna etapa de la vida, ya que afectan tanto a niños como adultos, por lo que es necesario que los padres de familia sean conscientes del daño que estarán generando en la salud de sus hijos al ofrecerles estos productos, pues actualmente no sólo deben ser educados los niños en una correcta alimentación, sino también a los mismos padres.

Los alimentos chatarra no son necesarios en ninguna etapa de la vida y nunca es más caro comer saludable, es más caro comprar alimentos en procesados con altas cantidades de azúcares y grasas, pues al tener una alimentación saludable, sólo así prevendremos enfermedades que son más caras de tratar





Florencia González Méndez Velasco | Nutrióloga

“Lo primero que escoge un niño al ir a la tienda es comida chatarra, por eso también debemos de educar a los padres a que no compren la comida chatarra para dársela a los niños”.

Por ello, la nutrióloga mencionó que tanto los niños como los adultos, es necesario tener una alimentación balanceada en las comidas, donde 50% de los alimentos sean frutas y verduras, una cuarta parte un carbohidrados de buena calidad, como la tortilla y el arroz, otro cuarto sean proteínas, ya sea de origen animal, como carne y pollo, o vegetal, como frijoles y garbanzos, ya que sólo así aprenderán a alimentarse de manera adecuada y a evitar enfermedades.