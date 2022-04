Proceso de revocación de mandato esta lejos de ser un proceso democrático

Guanajuato, Gto.- El exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Narro Robles, lamentó que un proceso democrático como es el votar y ser votado sea utilizado para un mecanismo de Revocación de Mandato, ya que justamente representa “lo que no debe ser en nuestro país”.

Lo anterior en entrevista al participar en el homenaje al priista Ramón Aguirre Velázquez a quien el Comité Directivo Estatal del PRI, realizó en Guanajuato al destacar su amplia trayectoria al interior de dicho instituto político.

Al respecto señaló que hoy la democracia en México no se merece un proceso como el que se pretende realizar este domingo (Revocación de Mandato), ya que insistió es “regresar a prácticas que pensábamos habrían quedado en el pasado”.

“Lamento que un mecanismo tan importante, de la democracia y de la democracia directa, tenga tan mal principio, lo lamento profundamente (…) un proceso que efectivamente debería de ser un ejemplo se convierta en uno más de los elementos anecdóticos de lo que no debe ser en nuestro país”, acotó.

A pregunta expresa sobre qué esperar de los resultados el día después de la jornada, Narro Robles dijo no saberlo, no obstante, afirmó que la democracia debe ser una institución política que convoque a la legalidad, al respeto, que forme valores y a la ciudadanía, “pero lo que estamos viendo no es una convocatoria y no es un ejemplo”.

De igual forma reconoció que al interior del partido Revolucionario Institucional y del cual forma parte, el trabajo de unidad, no solo desde un instituto político, sino en general del resto de los partidos, será determinante para lograr un avance en la democracia.

“A México le urgen hazañas nacionales y México debe entender que son los enemigos, la pobreza, la violencia, la inseguridad, la ignorancia y la enfermedad inevitable, esos son los problemas, esos son los adversarios y contra ello debemos estar unidos, todos los colores”, subrayó.