PRI apoyará candidatura del Frente Amplio a pesar de que no sea emanado de su partido

Alfredo Sánchez Almanza secretario de operación política del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en el estado de Guanajuato indicó que a pesar de que el candidato del Frente Amplio por México no sea del mismo partido que será elegido el próximo 03 de septiembre de entre 13 aspirantes que buscan representar a la coalición en las boletas electorales del proceso 2024, tendrá el apoyo de todos los priistas.

"Se han unido a nivel nacional tres partidos políticos, dirigentes, miembros e integrantes de grupos y organizaciones civiles interesadas en lograr un gobierno más progresista del que actualmente tenemos, nos hemos dado cuenta que el gobierno de Morena es un desastre, es una burla para México, nos ha quitado guarderías, escuelas, medicinas y el Seguro Popular", refirió.

Aunado a ello señaló que el actual gobierno federal, está realizando muchas cosas que están haciendo peor que “los de antes”, "queremos tener un gobierno progresista que este comprometido con México, que le a los mexicanos lo que nosotros necesitamos y para eso se unieron tres partidos políticos y muchas organizaciones, en un Frente Amplio por México, que convocó a cómo seleccionar a los aspirantes a ser candidatos al 2024 a la Presidencia de la República".

En este proceso se registraron 33 personas, sin embargo, no todas cumplieron con los requisitos estipulados por los propios partidos y las asociaciones participantes, "los únicos que lograron tener la totalidad de los requisitos para la primera etapa fueron 13, de esos 13 hay miembros de Acción Nacional, del PRD, del PRI y de la sociedad civil organizada, que ahorita están dándose a la tarea para la segunda etapa, dónde tienen que conseguir 150 mil simpatías para poder seguir el proceso".

Dentro de los esos 13 aspirantes a la candidatura se encuentra la senadora Xóchitl Gálvez, a quién dijo que el propio Presidente de la República ha hecho promoción al ser blanco de señalamientos en sus conferencias mañaneras, motivo por el cual podría ser la aspirante mayormente reconocida, sin embargo, apuntó que en este proceso se cuenta con perfiles interesantes, de personajes políticos bastante preparados.

"A Xóchitl Gálvez yo no la veo como una persona que le gusta la política, actualmente es Senadora de la República y no la veo con malos ojos, pero veo otros aspirantes que también tienen muchas posibilidades como Silvano Aureoles ex gobernador de Michoacán, Beatriz Paredes, Enrique de la Madrid, hay muchos personajes valiosos y eso lo vamos a tener que ver en las etapas, en la etapa final únicamente podrán participar tres, no pueden ser más, serán los que estén mejor posicionados con los mejores apoyos y el mayor número de simpatías, que puedan tener la claridad de sus ideas y del mensaje que mandan y del proyecto que tienen para México para poder ser Presidentes".

Respecto a la etapa final dijo se desarrollarán cinco foros en Baja California, Yucatán, Monterrey, Ciudad de México y León, dónde presentarán su plan de trabajo, debatirán sobre ellos, además de dar a dar a conocer su trayectoria, para que finalmente se conozca al candidato del Frente Amplio por México el próximo 04 de septiembre.