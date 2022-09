Prevalece impunidad ambiental en caso Tekchem

22 años han pasado desde la explosión de la empresa de pesticidas Tekchem en Salamanca, desde entonces prevalece la impunidad ambiental y que ni el gobierno federal como estatal y municipal han atendido, pese a las consecuencias ambientales y físicas que este predio representa y que parece que a nadie le importa, ya que los gobiernos parecen preocuparse por otros temas, informó Maura Alicia Vázquez Figueroa, represente de Humanos por Amor a la Madre Tierra (HUAMAT).





Sin voluntad política para remediar predio.





La ambientalista, señaló que a 22 años de aquel incidente, sigue faltado voluntad política entre los tres órdenes de gobierno, para que la remediación del predio de Tekchem logre concretarse, mientras tanto continúa siendo un riesgo latente para la salud de los salmantinos y para las personas que radican cerca de la zona.

“Se han cumplido ya 22 años de injusticia de impunidad ambiental de seguir contaminando nuestra atmósfera y nuestro suelo, han sido 22 años seguidos de padecer lo mismo y aunque hablamos de menos cantidad de pasivos ambientales el sitio continúa y sexenios van y vienen tanto federales, gubernatura y trienios municipales y aunque cambian los colores, no sabemos nada de este tema y no vemos que haya voluntad, independientemente de si existe o no el recurso, lo que sigue faltando es voluntad política", expuso", explicó.





Piden justicia.





Esto a pesar de que desde diciembre del 2021, el gobierno federal tomó posesión del predio de Tekchem para retirar los más de 14 mil toneladas de material peligroso, esto de acuerdo a lo publicado en el Diario Oficial de la Federación, sin embargo, los trabajos siguen sin iniciar y al actual sexenio cada día que pasa se le acaba el tiempo para dejar el tema resulto.

Por su parte, Marisa Jacott, directora de Fronteras Comunes, señaló que pese a los señalamientos a los gobiernos, autoridades ambientales y a la empresa Tekchem para que se hagan responsables de las consecuencias que generó la explosión, ya que no fueron actos sorpresivos, sino crónicas de muchas afectaciones anunciadas.





Cansados ambientalistas de declaraciones del gobierno federal y estatal sobre supuestas colaboraciones en pro del medio ambiente.





“han pasado ya como dijimos 22 años de exposición y de injusticia ambiental y en el que contamos como responsables a 5 presidentes de México (Zedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto, López); 9 secretarios de medio ambiente (Julia Carabias, Víctor Lichtinger, Alberto Cárdenas Jiménez, José Luis Luege Tamargo, Elvira Quezada, Pacchiano, Josefa González, Toledo, Albores); 9 titulares de Profepa (Antonio Azuela; José Ignacio Campillo; José Luis Luege Tamargo; Ignacio Loyola Vera; Patricio José Patrón Laviada; Hernando Guerrero; Francisco Alejandro Moreno; Guillermo Haro; Blanca Alicia Mendoza); y 6 gobernadores de Guanajuato (Ramón Martín Huerta, Juan Carlos Romero Hicks, Juan Manuel Oliva Ramírez, Héctor López Santillana, Miguel Márquez Márquez, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo; además de diversos responsables de la Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas (DGGIMAR-SEMARNAT) organismo directamente responsable de los trabajos de remediación de Tekchem”, dijo.





Desde 2021, gobierno federal se hace cargo del predio.





Además, destacó que la misma Semarnat reconoce a Tekchem como uno de los sitios más contaminados en el país y han identificando en el predio la presencia de más de 100 sustancias entre las que se encuentran plaguicidas, metales, azufre, plomo, mercurio y DDT, entre las más tóxicas y peligrosas, que, al respirarse, pueden provocar diversas enfermedades.

Dijo que se cumplieron 22 años de trabajos de aparentes remediaciones equivocadas, insuficientes y nada transparentes, así como de declaraciones del gobierno federal y estatal sobre supuestas colaboraciones para trabajar en medidas de prevención, inspección, remediación y reparación del daño para proteger a la población afectada y que pueda acceder a su derecho a un medio ambiente sano y que a la fecha siguen sin concretarse.









14 mil toneladas de agentes cancerígenos

De al Diario Oficial de la Federación, el predio de más de 266 mil metros cuadrados que en alguna ocasión fue la planta de Tekchem, cuenta con 14 mil toneladas de agentes tóxicos y cancerígenos que han contribuido para que sea Salamanca el municipios de Guanajuato con más casos de cáncer infantil y de adultos, de acuerdo con la Secretaría de Salud federal.

Antecedente

Durante las primeras 7:00 horas en septiembre del 2000, ocurrió el mayor accidente en la planta de Tekchem, se trato de la explosión de un tanque de parathion que provocó el levantamiento de una nube de químicos que recorrió hasta 22 kilómetros al sur de Salamanca. Media hora más tarde una segunda explosión qué se desplazó 20 km al oeste hacia el municipio de Irapuato.









Después del incidente la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), realizó la clausura temporal de la empresa, lo que origino que la compañía iniciara un proceso de rehabilitación; no obstante, siete años después fue clausurada para desmantelarla y sanear el lugar y convertirlo en un parque público que tendría un memorial para no olvidar esa afectación ambiental, sin embargo, a la fecha no se ha terminado de remediar y retirar del sitio los pasivos ambientales tras 22 años.