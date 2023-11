Presenta Salamanca 30 casos confirmados de dengue

De los 34 casos registrados de dengue que se tienen en los municipios de Salamanca, Valle de Santiago, Jaral del Progreso, Moroleón, Uriangato y Yuriria, la Jurisdicción Sanitaria V, reportó que 30 de ellos se encuentran en la localidad, sin embargo, se informó que ninguno de ellos representa riesgo de mortalidad, así lo confirmó su titular Juan Jesús Martínez García.

“Afortunadamente no, hoy en día prácticamente de estos 34 casos, ninguno de ellos se encuentra hospitalizado, tres de ellos en general en toda la Jurisdicción estaban embarazadas y todos cursaron con excepción de uno en particular que estuvo en el Hospital General de Valle de Santiago, por área de influenza pero además de ser un paciente diabletico, hipertenso y con insuficiencia renal crónica, era un paciente muy complejo y decidimos dejarlo hospitalizado para monitorear el hecho ya fue dado de alta sin compilación; afortunadamente no hemos tenido casos, aunque sí clasificado como dengue grave algunos de ellos con signos de alarma no han requerido hospitalización y monitoreo constante”, señaló el funcionario.

Martínez García, destacó que en los seis municipios que corresponden a la Jurisdicción Sanitaria V el municipio de Salamanca tiene la cifra alta de casos confirmados por dengue, con un total de 30 estudiados, dos más en Jaral del Progreso, uno en Uriangato y uno más en Valle de Santiago.

“Los primeros casos presentados en Salamanca fueron en la zona de la colonia San Javier, San Pedro, Las estancias y Arboledas Ciudad Bajio, tenemos que hacer un barrido de toda la ciudad y ahora lo quisimos empezar de San Juan de Razos y venir hacía este sentido; hemos logrado contener los casos, los hemos estudiado qué ha sucedido ahí en algunos casos hemos solicitado el apoyo de Guardia Nacional, Sedena y la autoridad municipal y hemos logrado un gran trabajo con la ciudadanía; hemos estado atendiendo casos en los últimos tres días de la semana en la Luz, el Pitayo, La Cruz en donde gracias a los líderes comunitarios hemos logrado a estas zonas”, indicó.

EL titular de la Jurisdicción Sanitaria V comentó que existe una manera de medir la presencia del mosco del Dengue es por medio de las ovitrampas, en donde al cierre de la semana 46 de la Jurisdicción Sanitaria V se tienen un total de mil 652 ovitrampas, en donde el caso de Salamanca son 1020 instaladas en donde el porcentaje de positividad se encuentra en 19.41%.

“Hablo de positividad para huevecillos, ya después se hace el estudio entomológico en donde el comportamiento de la positividad de ovitrampas es compatible con el que tenemos de números de casos estudiados y positivos, esto es algo que nos permite tener un control muy estrecho de lo que está sucediendo y al final del día de los vectores y área de promoción de la salud se trata de estar en los lugares de esparcimiento donde se juntan un grupo de personas para que se encuentren libres de dengue”, indicó.

Para finalizar, en los seis municipios correspondientes a esta Jurisdicción se cuenta con un total de 53 comités locales de salud los cuales son capacitados en donde gracias a estos comités han accedido a colonias y comunidades para abordar temas de salud.