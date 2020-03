Presas de Guanajuato, a la mitad de su capacidad

En 2018, la presa Ignacio Allende estuvo a punto de desbordarse y el desfogue que le hicieron por la gran cantidad que tenía fue suficiente como para inundar la planta Honda, de Celaya, la cual tuvo que parar varios meses; hoy esa presa está en uno de sus niveles más bajos de almacenaje, con apenas un 36% de almacenamiento de agua.





Esa es la otra crisis que viene, la del agua, pues de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), luego de un 2019 seco, prácticamente sin lluvia, la sequía en 2020 podría extenderse hasta mediados de abril, por lo que las reservas de agua podrían llegar al límite y abastecer apenas lo justo, en espera de que éste sí sea un año llovedor.

De acuerdo con el Sistema Nacional de Información del Agua Monitoreo de las Principales Presas de México de la Conagua, en Guanajuato las presas están a un 53% de almacenaje en promedio, pero hay casos extremos, como el de la presa Ignacio Allende, que está apenas a un 36% de su capacidad, el más bajo en la última década.

DATO: 30 mil hctáreas del ciclo primavera-verano no fueron sembradas en el ciclo otoño invierno, que aún está en curso.

O por ejemplo, la Laguna de Yuriria también tiene uno de sus niveles más bajos de agua, con apenas 43% de su capacidad. Otra presa con bajos niveles es La Golondrina, de Pénjamo, que está a 51% de su capacidad, y que en 2013 por la gran cantidad de agua que tenía se desbordó y afectó a varias comunidades; hoy apenas tiene lo suficiente para poder garantizar agua al menos para este año.

Juan Carlos Valdez Montes, especialista en suelos agrícolas por la Universidad Autónoma Chapingo y quien en Guanajuato está haciendo un estudio sobre cultivos alternativos ante la falta de agua en el país, para integrarlo al Plan Nacional Hidráulico que presentará en 2021 el Gobierno de México, dijo que es momento de que en el estado se esté pensando en fortalecer la tecnificación para los cultivos, pues 83% del agua usada en toda la entidad se va para riego.





Guanajuato tiene más de 220 empresas del sector automotriz, pero aunque pareciera lo contrario, no consumen tanta agua como sí lo hace el campo, se pierde aún mucha agua en riegos, es momento de que Guanajuato avance en tecnificación, Guanajuato está en su boom y está explorando otros cultivos para usar menos agua, pero no puede renunciar a la producción de granos, lo que segenera en Guanajuato es importante para el país, pero sí es momento de que mude su riego a lo tecnificado o en 2025 no va a producir por falta de agua.

dijo el también doctos en Agronomía.





Dejan de sembrar por falta de agua

José Francisco Gutiérrez Michel, secretario de Desarrollo Agroalimentario y Rural de Guanajuato, dijo que la alta de lluvias en 2019 obligó a que en el estado alrededor de 30 mil hectáreas no fueran sembradas, pues los campesinos prefirieron asegurar esa agua para el ciclo agrícola primavera-verano, que arriesgarse a usarla en el otoño-invierno que aún está en curso.

José Francisco Gutiérrez Michel, secretario de Desarrollo Agroalimentario y Rural de Guanajuato, dijo que 2019 no fue un año llovedor, pues apenas cayeron unos 550 milímetros de lluvia, cuando el promedio mínimo anual era de 600 milímetros, lo cual hizo que los productores reservaran su agua de riego.

Desde finales del año pasado supieron que el almacenaje que tenían no sería suficiente para los dos ciclos agrícolas y por ello decidieron apostarle al otoño-invierno, pues es más fácil que se logre ese ciclo porque suele haber más lluvias en esa temporada.

La Comisión Nacional del Agua encendió el semáforo amarillo de precaución para Guanajuato por los bajos niveles de sus presas. La que más agua tiene, la presa Solís, con 83% de su almacenamiento, normalmente suele estar al 100% de su capacidad e incluso hay ocasiones que se supera ésta, pero porque tiene un área de contención que hace que el agua excedente se pueda usar, pero en esta ocasión no hay excedente y ya consumió 17% de su almacenaje.





Otra presa que está en niveles bajos es la Purísima, con 52% de su capacidad y la presa El Palote, en León, está a 51% de su capacidad.

Según Juan Carlos Valdez, con esa cantidad de agua almacenada en las presas de Guanajuato se garantizaría el riego para dos ciclos agrícolas.





Pero aún falta el agua para consumo humano y esa situación no se ha considerado, así que Guanajuato está en fase de alerta como todo el país, porque el agua cada vez es más escasa, pero también más demandada, por eso vendrá un Plan Nacional Hidráulico, porque de no tomar previsiones, hay agua en el país para sólo cinco años.