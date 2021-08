Prepara César Prieto comité de transición

La próxima semana estaría dándose el acercamiento entre el presidente electo César Prieto Gallardo y la actual alcaldesa Beatriz Hernández Cruz para trabajar en el proceso de entrega – recepción.

Encuentro se podría dar la próxima semana.

Al cuestionarle a Prieto Gallardo, próximo alcalde de Salamanca, sobre el próximo cambio de Gobierno y el proceso de entrega-recepción señaló que se encuentra formando el Comité de Transición para tener el acercamiento con el actual gobierno.

Explicó que de acuerdo a la ley, tienen hasta el 15 de septiembre para hacerlo, pero espera que la próxima semana se generen las condiciones para este acercamiento.

“Esperemos tener buen recibimiento por parte de administración, nosotros vamos en la mejor disposición, obviamente tenemos que revisar cada detalle para poder cumplir conforme a derecho esta responsabilidad tan importante como es una transición”.

Detalló que una vez que la alcaldesa Beatriz Hernández, defina su Comité de Transición y él, el suyo, se pondrán a trabajar “para mí, es muy importante y estoy esperanzado en que se haga de una manera civilizada y es lo único que pido, de mi parte está el compromiso de hacer las cosas bien, de actuar con respeto y obviamente hay que esperar que de la otra parte sea lo mismo”

En cuanto a su equipo de trabajo señaló que “casi” esta complet,o pues en este periodo se ha dado el tiempo para elegir y seleccionar a las personas con mayor capacidad y aptitudes para desempeñar cada uno de los puestos.

“Afortunadamente no tengo compromisos más que con la ciudadanía y me he permitido seleccionar a los perfiles que consideró van a hacer un buen papel porque al final al que se le va a exigir es a mí, entonces sí quiero que sea gente que sepa que va venir a trabajar y no será ya llegué y ya, no, quienes lleguen deben saber que venimos a trabajar y a dar resultados y el que no de resultados, con la pena se tendrá que ir”

En este contexto manifestó que será la próxima semana cuando dé a conocer los nombres de los integrantes de su equipo de trabajo para que la ciudadanía sepa quiénes son y qué experiencia tienen y de esta manera se vayan acercando a los servidores públicos que estarán al servicio de ellos.